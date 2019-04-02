Tespihini koparan şahsın silahlı saldırısında yaralandı

Samsun’da tespihini koparan şahsı eliyle itince silahlı saldırıya uğrayan genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı’nda saat 07.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan T.Ş.(25) sağ bacağından yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.Ş. tedavi altına alındı. T.Ş., "T.K.’nin elindeki tespihini kopardığını ve bu sırada eliyle itince kendisine tabancayla ateş açtığı söyledi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan T.K.’yi yakalamaya çalışmalarını sürdürürken yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

