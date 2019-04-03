Tespihini koparıp kendisini iten kişiyi vuran zanlı tutuklandı

Samsun’da tespihini kopardığı şahsın kendisini eliyle itince tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı’nda dün saat 07.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan T.Ş. (25) sağ bacağından yaralandı. 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.Ş. tedavi altına alındı. T.Ş., T.K.’nin elindeki tespihini kopardığını ve bu sırada eliyle onu itince kendisine tabancayla ateş açtığını söyledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili T.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan T.K., Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

