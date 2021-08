Tespit edildi: Xiaomi 11T Pro geliyor!

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'yu geçtiğimiz yıl tanıttı. Her iki akıllı telefon da amiral gemisi seviyesinde olan Snapdragon 865 işlemcisi ile gelmişti. Ancak görünüşe bakılırsa Xiaomi, güncel bir işlemciye sahip olma ihtimali çok yüksek olan Xiaomi Mi 11T Pro için kollarını sıvadı.

Xiaomi Mi 11T Pro adını gündeme getiren olay, alınan resmi bir sertifika oldu. "2107113SG" model numaralı yeni bir Xiaomi telefonu, Malezya'da sertifika aldı. Ayrıca Mi 11T Pro'nun adı ve model numarası IMEI veri tabanında da görüntülendi.

Xiaomi Mi 11T Pro receives the SIRIM certification in Malaysia. Moniker confirmed. Plus, the device has already received the FCC certification in the past.

Also, Mi 11T is also likely to launch.

Feel free to retweet.#Xiaomi #Mi11T #Mi11TPro pic.twitter.com/GjxoEHaFJx