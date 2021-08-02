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Tespit edildi: Xiaomi 11T Pro geliyor!

02.08.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Mi 11T Pro ile yakında tanışabiliriz. Çünkü "2107113SG" model numaralı yeni bir Xiaomi telefonu, Malezya'da resmi kayıtlara girdi. Liste, telefonun Malezya'da Xiaomi Mi 11T Pro adıyla piyasaya sürüleceğini ortaya koydu.

Tespit edildi: Xiaomi 11T Pro geliyor!

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'yu geçtiğimiz yıl tanıttı. Her iki akıllı telefon da amiral gemisi seviyesinde olan Snapdragon 865 işlemcisi ile gelmişti. Ancak görünüşe bakılırsa Xiaomi, güncel bir işlemciye sahip olma ihtimali çok yüksek olan Xiaomi Mi 11T Pro için kollarını sıvadı.

XIAOMI MI 11T PRO GÖRÜNDÜ

Xiaomi Mi 11T Pro adını gündeme getiren olay, alınan resmi bir sertifika oldu. "2107113SG" model numaralı yeni bir Xiaomi telefonu, Malezya'da sertifika aldı. Ayrıca Mi 11T Pro'nun adı ve model numarası IMEI veri tabanında da görüntülendi.

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XIAOMI MI 11T PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Xiaomi Mi 11T Pro'nun özellikleri hakkında henüz hiçbir bilgi yok. Ancak Pro modelin varlığı, Mi 11T adını taşıyan bir modelin daha olabileceğinin en büyük göstergesi. Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun Snapdragon 8 serisi amiral gemisi sınıfı bir işlemci ile geldiğini düşünürsek, Mi 11T ailesinin de Snapdragon 870 veya Snapdragon 888 işlemcisi ile gelmesi gayet muhtemel.

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Yine de Mi 11T ailesi için Xiaomi'den gelecek resmi açıklamaları takip etmek gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Malezya
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