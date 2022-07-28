Tespiti çok zor: Erkekler dikkat! Pankreas kanseri nedir, pankreas kanseri belirtileri nelerdir?

Her ne kadar erken teşhis ile iyileşme şansı yüksek olsa da bu hastalık için alınabilecek bir önlem olmadığı konusunda da uzmanlar hem fikir. Pankreas kanserinde özellikle ileri evre hastalarda cerrahi şansını arttırabilmek ya da o anki şikayetleri azaltabilmek için kemoterapi uygulanabilir. Fakat yapılabiliyor ise öncelikli tedavi cerrahi olmalıdır.

Kanser sistemik bir hastalıktır. Evresi çok önemli olmak ile birlikte, karın içerisinde veya akciğerlerde sonrasında metastaz görülme olasılığı vardır. Operasyon sonrasında da devamlı takiplerinin yapılması gerekir.

40 yaş altında çok az görülen ve kadınlara göre erkeklerde daha çok ortaya çıkan pankreas kanseri ile başa çıkabilmek için en küçük belirtilerin bile önemsenmesi gerekiyor. Peki ya bu belirtiler neler? Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe konu hakkında bilgiler verdi.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genel halsizlik

İştahsızlık, kilo kaybı, bulantı

Şişkinlik ve aşırı sancılı gaz

Özellikle yemek yedikten sonra ortaya çıkan karın ağrısı

Koyu renkte idrara çıkma

Hasır rengine (Çok açık kahve) yakın dışkılama

İlerleyen pankreas kanserinde sırt ağrısı

Bunlardan biri ya da birkaçı varsa mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvuranız gerekmektedir.



