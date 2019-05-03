Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 791. yıldönümü etkinlikleri, Çelebi ailesinin Karaman’dan Konya’ya yaptıkları yürüyüş sonrası Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından karşılanmaları ile başladı.

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesinin Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 791. yıldönümü dolayısıyla organize ettiği “Teşrif-i Konya” etkinlikleri başladı. Törenler bu yıl ilk kez İstanbul’dan Konya’ya düzenlenen Rumi Tren seferiyle başlarken trenle Konya’ya siyaset, sanat, spor, basın ve akademi dünyasından önemli isimler geldi. Program, Hazreti Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi ve ailesinin Karaman’dan Konya’ya yaptıkları yürüyüş sonrası, Vali Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Mevlana Meydanı’nda karşılamaları ile devam etti.

Vali Toprak ve Başkan Altay’a bayrak verildi

Karşılama töreninde Esin Çelebi tarafından Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a Türk Bayrağı takdim edildi. Türk bayrağını Esin Çelebi’den almanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten Vali Toprak, “Konya’yı Konya yapan, bize bırakmış olduğu öğretilerle, hoşgörüyle, merhametiyle, sevgi, barış, dostlukla sadece Türkiye’de değil, dünyada da önder olarak kabul edilen Hazreti Mevlana’nın ilimize teşriflerinin 791. yılını kutluyoruz” dedi.