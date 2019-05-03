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“Teşrif-i Konya” etkinlikleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 19:20 | Son Güncelleme

Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 791.

Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 791. yıldönümü etkinlikleri, Çelebi ailesinin Karaman’dan Konya’ya yaptıkları yürüyüş sonrası Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından karşılanmaları ile başladı.

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesinin Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 791. yıldönümü dolayısıyla organize ettiği “Teşrif-i Konya” etkinlikleri başladı. Törenler bu yıl ilk kez İstanbul’dan Konya’ya düzenlenen Rumi Tren seferiyle başlarken trenle Konya’ya siyaset, sanat, spor, basın ve akademi dünyasından önemli isimler geldi. Program, Hazreti Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi ve ailesinin Karaman’dan Konya’ya yaptıkları yürüyüş sonrası, Vali Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Mevlana Meydanı’nda karşılamaları ile devam etti.

Vali Toprak ve Başkan Altay’a bayrak verildi
Karşılama töreninde Esin Çelebi tarafından Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a Türk Bayrağı takdim edildi. Türk bayrağını Esin Çelebi’den almanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten Vali Toprak, “Konya’yı Konya yapan, bize bırakmış olduğu öğretilerle, hoşgörüyle, merhametiyle, sevgi, barış, dostlukla sadece Türkiye’de değil, dünyada da önder olarak kabul edilen Hazreti Mevlana’nın ilimize teşriflerinin 791. yılını kutluyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Anadolu’nun kadim şehirleri arasında yer alan Konya’nın bundan sekiz asır önce Belh’ten uzun bir yolculuk sonunda bu topraklara gelen Hazreti Mevlana ve ailesini kucaklayan merkez olduğunu belirterek, Hazreti Mevlana’nın Konya’ya gelişinin 791. yılını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını ifade etti.

Temsili karşılama töreninin ardından Hazreti Mevlana’nın sandukası başında Gülbang duası okundu. Vali Toprak ve Başkan Altay, Mevlana Meydanında Sokakta Sanat uygulamasına da katıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mevlana Hazretlerinin 22. kuşak torunu Esin Çelebi, Uluslararası Sevgi ve Barış yürüyüşü isimli projesi benim çocukluk hayalimdi. Babam sıklıkla bizi Karaman’a götürürdü ve hep hayal ederdim acaba nasıl yürüdüler, ne yaptılar, nerelerden yürüdüler diye. Çok şükür 4 yıldır bu yürüyüşü yapıyoruz” dedi.

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