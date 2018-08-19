Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Teşrik tekbiri kaç kere söylenir? (Kurban Tekbiri)

Teşrik tekbiri ya da kurban tekbiri nedir? Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı ile birlikte araştırılan bir diğer konudur. Peygamber Efendimiz tarafından Kurban Bayramı'nda belli bir adet ve belirli bir sürede yerine getirilen teşrik tekbiri nasıl okunur? Diyanet, teşrik tekbirinin dini hükmünü nasıl yorumluyor? Kurban tekbiri veya teşrik tekbiri farz mı vacib mi sünnet mi? Kaç adet okumak gerekir? Teşrik tekbiri getirilmesi ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor?

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

TEŞRİK TEKBİRİ FARZ MIDIR? KURBAN TEKBİRİ KAÇ ADET OKUNUR?

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).