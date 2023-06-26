TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? Teşrik tekbiri ne zaman başlar, nasıl yapılır? Kurban Bayramı için geri sayım!

Teşrik tekbiri arife günü sabah namazının okunması itibarıyla Kurban Bayramı'nın 4. gününde okunacak olan ikindi namazına kadar 23 farz namazı sonrası birer kere "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denilere getirilir. Teşrik tekbiri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Teşrik tekbiri hakkında merak edilenler...

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, farzlardan sonra getirilir.

Öte yandan İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in bu şekilde teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

Bu tekbirlerin başlangıcı, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına dayanır. Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir, hazırlıklar sırasındaysa gökten bedel olarak bir koç getirilir.

Cebrail; "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek tekbir getirince, Hz. İbrahim bu sesi duyar ve başını gökyüzüne çevirir. Onun bir koçla geldiğini görünce de "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu kelimeleri işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail de "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN GETİRİLİR?

Birçok kaynakta yayımlanan bilgilere göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL YAPILIR?

Teşrik tekbiri ise, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının arkasından birer klez "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmesi demektir.



