MAGAZİN

Tess Holiday'in paylaşımı topa tutuldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.09.2018 13:21 | Son Güncelleme

Cosmopolitan dergisinin ekim ayı sayısına verdiği pozla tartışma yaratan büyük beden model Tess Holiday, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yine eleştiri oklarının hedefindeydi.

Üstelik eleştiri de yine aynı ünlüden geldi...

Tess Holiday

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Holliday'in kapak pozunu da obeziteye özendirdiği için eleştiren ünlü TV'ci Piers Morgan, modelin Instagram paylaşımını da hiç acımadan "topa tuttu."
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Morgan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Tess Holliday'in pozuna yönelik olarak "Bu çok üzücü. Tess'in kendisine daha dürüst davranacak, tehlikeli şekilde fazla kilolu olduğunu söyleyecek daha iyi arkadaşlara ihtiyacı var" diye yazdı.
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Morgan, Tess Holliday'in kilosu ile ilgili olarak bir şeyler yapılması gerektiğini belirtti.
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Son dönem giderek yükselişe geçen büyük beden modellerden biri olan Tess Holliday'in ünlü bir dergiye kapak pozu vermesine de Morgan'dan eleştiri gelmişti.
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TV'de sunduğu Good Morning Britain (Günaydın Britanya) programıyla tanınan deneyimli gazeteci Piers Morgan, 127 kiloluk Holliday'in dergi kapaklarında bu şekilde poz vermesini doğru bulmadığını söyledi.
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Morgan, genç modelin "obeziteye özendirdiğini" ileri sürdü ve "Bu durumun 'sıfır' bedeni özendirmeye çalışmaktan hiçbir farkı yok" diye konuştu.
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