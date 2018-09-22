Tess Holiday'in paylaşımı topa tutuldu

Üstelik eleştiri de yine aynı ünlüden geldi...

Tess Holiday

1 / 15 Holliday'in kapak pozunu da obeziteye özendirdiği için eleştiren ünlü TV'ci Piers Morgan, modelin Instagram paylaşımını da hiç acımadan "topa tuttu."

2 / 15 Morgan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Tess Holliday'in pozuna yönelik olarak "Bu çok üzücü. Tess'in kendisine daha dürüst davranacak, tehlikeli şekilde fazla kilolu olduğunu söyleyecek daha iyi arkadaşlara ihtiyacı var" diye yazdı.

3 / 15 Morgan, Tess Holliday'in kilosu ile ilgili olarak bir şeyler yapılması gerektiğini belirtti.

4 / 15 Son dönem giderek yükselişe geçen büyük beden modellerden biri olan Tess Holliday'in ünlü bir dergiye kapak pozu vermesine de Morgan'dan eleştiri gelmişti.

5 / 15 TV'de sunduğu Good Morning Britain (Günaydın Britanya) programıyla tanınan deneyimli gazeteci Piers Morgan, 127 kiloluk Holliday'in dergi kapaklarında bu şekilde poz vermesini doğru bulmadığını söyledi.

6 / 15 Morgan, genç modelin "obeziteye özendirdiğini" ileri sürdü ve "Bu durumun 'sıfır' bedeni özendirmeye çalışmaktan hiçbir farkı yok" diye konuştu.

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