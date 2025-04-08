test içeriğidir test içeriğidir test içeriğidir test içeriğidirtestiçeriğidir test içeriğidir test içeriğidir test içeriğidir test içeriğidir

Dünyalı olmadığını varsayalım… Muhtemelen hangi gezegenli olurdun?

Dünyalı olmadığını varsayalım… Muhtemelen hangi gezegenli olurdun?

Dünyalı olmadığını varsayalım… Muhtemelen hangi gezegenli olurdun?

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun auranla başarıyorsun

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun auranla başarıyorsun.

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Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun auranla başarıyorsun.

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Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun

Sözcü TV'de yayınlanan seçim anketi İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu kızdırdı.



Oy oranlarının yer aldığı grafikte İYİ Parti'nin olmamasına dikkat çeken Dervişoğlu "Biz de Sözcü'yü mü boykot edelim" dedi.



Sözcü TV, durum nedeniyle Dervişoğlu ve İYİ Partililerden özür… pic.twitter.com/9j8stTZj9v — Mynet (@mynet) April 4, 2025

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun

Sakarya'nın Karasu ilçesinde usulsüz çakar kullanan sürücü ile minibüsün ait olduğu şirkete toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.



Ayrıca sürücüye, sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 9 bin 267 TL ceza uygulandı. pic.twitter.com/a3sdy7WLCa — Mynet (@mynet) April 4, 2025

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun

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