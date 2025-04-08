test içeriğidir test içeriğidir test içeriğidir test içeriğidirtestiçeriğidir test içeriğidir test içeriğidir test içeriğidir test içeriğidir

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Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun auranla başarıyorsun

Dilara Kıratlı

Dünyalı olmadığını varsayalım… Muhtemelen hangi gezegenli olurdun?

Dünyalı olmadığını varsayalım… Muhtemelen hangi gezegenli olurdun?

Dünyalı olmadığını varsayalım… Muhtemelen hangi gezegenli olurdun?

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun auranla başarıyorsun

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Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun auranla başarıyorsun.

29 Mart 2025
29 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun auranla başarıyorsun.

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Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun

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Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun

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