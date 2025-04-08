test içeriğidir test içeriğidir test içeriğidir test içeriğidirtestiçeriğidir test içeriğidir test içeriğidir test içeriğidir test içeriğidir

Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun auranla başarıyorsun
Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun auranla başarıyorsun.
Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun auranla başarıyorsun.
Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun
Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun
Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun
Sözcü TV'de yayınlanan seçim anketi İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu kızdırdı.— Mynet (@mynet) April 4, 2025
Oy oranlarının yer aldığı grafikte İYİ Parti'nin olmamasına dikkat çeken Dervişoğlu "Biz de Sözcü'yü mü boykot edelim" dedi.
Sözcü TV, durum nedeniyle Dervişoğlu ve İYİ Partililerden özür… pic.twitter.com/9j8stTZj9v
Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun
Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun
Sakarya'nın Karasu ilçesinde usulsüz çakar kullanan sürücü ile minibüsün ait olduğu şirkete toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.— Mynet (@mynet) April 4, 2025
Ayrıca sürücüye, sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 9 bin 267 TL ceza uygulandı. pic.twitter.com/a3sdy7WLCa
Kendisi her ne kadar aramızdan ayrılsa da bir nevi onun oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Onun gibi insanlar olmasa da kuşkusuz onun aurasını taşıyan insanlar var ve onlardan biri sensin! Onun dünyaya bıraktığı etkiyi bir bakıma kendi çevrende sen devam ettiriyorsun. İnsanlara yardım ederek olsun konuşmanla olsun bir şekilde ilham oluyorsun ve bunu sahip olduğun
Gardırobun karşısında “Ne giyeceğim?” diye düşündüğünüz o anlar, hepimizin ortak noktası. İşte tam da bu anlarda, stilinizi yansıtan parçalara ulaşmanın en keyifli yolu sezon sonu indirimleri oluyor. Kış boyunca aklınızda kalan monttan yazın favori elbisesine kadar birçok ürün şimdi çok daha uygun fiyatlarla karşınızda. Üstelik sadece kıyafetler değil, ayakkabıdan iç giyime, güneş gözlüğünden valize kadar birçok ürün grubunda sepette %ye varan indirimler sizi bekliyor. Detaylar içeriğimizde...Ürünü İncele
Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için tam zamanı! Giyimde, ayakkabıda, aksesuarda ve çok daha fazlasında sevilen markalar şimdi büyük indirimlerle öne çıkıyor. Hem gardırobunuzu yenilemek hem de ihtiyaç duyduğunuz ürünleri çok daha uygun fiyatlarla almak istiyorsanız, bu kampanyalara mutlaka göz atmalısınız. Üstelik Defacto’dan Columbia’ya, Benetton’dan Dagi’ye kadar birçok markada sepette ekstra indirimler sizi bekliyor. Hangi indirimler öne çıkıyor? İşte detaylar…Ürünü İncele
@beulife_store Water purifier jug pitcher for kitchen, office, pantry, hostel, dorm, outdoor, camping & traveling. Jag penapis air mudah alih, senang dibawa ke mana-mana #beulife #tiktokmalaysia #tiktokshopmalaysia #fyp #foryoupage #foryou #tts #viral #fypage #household #diyhomie #tiktok #fypdongggggggg #racunintiktok #waterpurifier #waterfilter #waterjug #penapisair ♬ Dj Ayang Viral - FADLI AZ
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.