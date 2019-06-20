Test kağıtlarına sardılar, polisi fark edince aracın camından attılar

Edirne’nin Keşan ilçesinde Yunus ekiplerini fark edince test kağıtlarına sardıkları bonzaileri aracın camından atan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Haziran Salı günü Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ civarında devriye görevi yapan Yunus ekipleri, saat 16.30 sıralarında durumundan şüphelendikleri 06 EP.. plakalı bir aracı takibe aldı. Ekiplerin kendilerini takip ettiğini fark eden araç içindeki şahıslar, kağıda sarılmış top şekline getirdikleri bonzai fişeklerini aracın camından atmaya başladılar. Durumu fark eden polisler aracı durdurdu. Araç içindeki C.A., M.K., V.K., C.I. ve E.E., yola attıkları 5 fişek bonzainin kendilerine ait olduklarını beyan ettiler. Gözaltına alınan 5 zanlı, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

