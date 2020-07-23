‘‘Test Sonuçlarındaki Gecikme Salgınla Mücadeleyi Zorlaştırıyor’’

ABD’de salgınla mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan test uygulaması sürecinde test sayısının arttırılmasının ardından şimdi de sonuçların daha hızlı şekilde çıkmasını sağlamanın yolları aranıyor. Ülkede Çarşamba günü vaka sayısı 3 milyon 900 bine çıktı. Ölü sayısıysa bir günde 1.000’den fazla arttı.
ABD’de günde yaklaşık 700 bin kişiye Corona virüsü testi yapılıyor. Mart ayında bu rakam 100 binin altındaydı. Trump yönetimi bu testlerin yarısının sonuçların 15 dakika içinde alındığı hızlı sistem testler ya da sonuçların genelde 24 saat içinde alındığı hastanelerde yapılan testler olduğunu belirtiyor. Ancak Associated Press (AP) haber ajansına göre geçen ay laboratuvarlara gelen test sayısı 9 milyondu.
Bazı laboratuvarların test sonuçlarını göndermesi haftalar alıyor. Bu da belirti göstermeyen kişilerin bekleme sürecinde virüsü başkalarına bulaştırması endişesini doğuruyor.
Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) eski başkanı Dr. Tom Frieden, ‘‘Kaç test yapıldığıyla ilgili bir takıntı var; ancak esas soru, sonuçların bir gün içinde alındığı, test olan kişinin derhal izole edilerek temas kurduğu kişilerin uyarıldığı kaç test yapılıyor?’’ diye konuştu.
CDC’nin kılavuzu salgın önlemlerini kaldıran eyaletlerde test sonuçlarının gelme süresinin 4 günün altında olmasını öngörüyor. Kurum, son olarak hastaların iyileşip iyileşmediğini görmek için Corona virüsü hastalarına yapılan testlerin tekrarlanması önerisinde bulunmuştu.
Birçok uzmana göre test sonuçlarının iki ya da üç gün sonra gelmesinin neredeyse hiç kıymeti yok, çünkü o zamana kadar hastanın başkalarıyla temasını engelleyerek daha fazla kişiye virüsü bulaştırmasını önlemek için gereken süre dolmuş oluyor.
ABD’de bir günde 1.000’den fazla ölüm
Öte yandan birçok eyaletteCorona virüsü vaka sayılarında rekor düzeyde artış görülürken, ABD’de son 24 saatte 1.000’den fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. 10 Haziran’dan bu yana ilk kez ülke genelinde bir günde ölenlerin sayısı 1.000’i aşmış oldu.
Reuters haber ajansının rakamlarına göre Corona virüsünden bir gün içinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ülke genelinde 1.141 oldu
Şu ana kadar ABD’de toplamda 142 bin kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirirken, uzmanlar birçok eyalette ölümlerin artmasından endişe ediyor. Son haftalarda 50 eyaletin 40’ında vaka sayıları artıyor; bunlar arasında Florida, Teksas, Georgia ve California da var.
Florida Çarşamba günü 140 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Eyalette hastanede yatan Corona virüsü hastalarının sayısı da rekor kırarak 9.530’a çıktı. Alabama da bir günde rekor düzeyde ölümün yaşandığı eyaletlerden oldu, Çarşamba günü eyalette 61 kişi hayatını kaybetti. Alabama’da dün de hastaneye yatma sayısı günlük rekorunu kırmıştı.
Temmuz ayında 19 eyalette hastanelerdeki Corona virüsü hastası sayısında rekor artış görüldü. Temmuz’da vakalarda rekor artış ilan eden eyalet sayısıysa 32. Ülkede son bir ayda ölü sayısında rekor artış tespit edilen 16 eyalet var.
ABD’den Pfizer ile 100 milyon dozluk aşı anlaşması
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar Çarşamba günü federal hükümetin ilaç şirketi Pfizer ile 100 milyon doz Corona virüsü aşısı için sözleşme imzaladığını açıkladı.
Şirketlerden yapılan açıklamada aşıyı başarıyla geliştirmeleri halinde ABD'nin aşılar için 1,95 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.
Pfizer sözcüsüne göre, aşının güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmadıkça ve başarılı şekilde üretilmediği müddetçe Pfizer ve BioNTech'e hükümetten herhangi bir ödeme yapılmayacak.
Daha önce salgının boyutunu hafife alan açıklamalar yapan Başkan Donald Trump, Salı günü hastalığın tırmanışa geçtiği sırada her gün sağlık yetkilileriyle birlikte düzenlenen Corona virüsü bilgilendirme toplantılarını yeniden başlattı. Daha önce maske takma konusunda halkı teşvik etmediği ve kendisi de maske takmadığı için eleştirilen Trump bu kez toplantıda maske takmanın salgını kontrol altına almada çok etkili olduğunu söyledi.
Corona virüsü vakaları Başkan Trump için 3 Kasım seçimleri öncesinde siyasi önem taşıyan Florida, Teksas, Pennsylvania ve Ohio gibi eyaletlerde yükselişte.
Bir dönem ABD’de salgının merkezi konumundaki New York eyaleti yerini ülkenin en kalabalık eyaleti California’ya bırakmış durumda. Son verilere göre California’da vaka sayısı 414 bine çıktı.
12-21 Temmuz arasında yapılan Reuters/Ipsos anketine göre Trump’ın salgını yönetme biçimi halkın yalnızca yüzde 38’i tarafından destek görüyor. Bunlara kararsızlarla birlikte Demokrat veya Cumhuriyetçi Parti dışında üçüncü bir partiye kayıtlı seçmenlerin yüzde 20’si de dahil.