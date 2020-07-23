‘‘Test Sonuçlarındaki Gecikme Salgınla Mücadeleyi Zorlaştırıyor’’

ABD’de salgınla mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan test uygulaması sürecinde test sayısının arttırılmasının ardından şimdi de sonuçların daha hızlı şekilde çıkmasını sağlamanın yolları aranıyor. Ülkede Çarşamba günü vaka sayısı 3 milyon 900 bine çıktı. Ölü sayısıysa bir günde 1.000’den fazla arttı.

ABD’de günde yaklaşık 700 bin kişiye Corona virüsü testi yapılıyor. Mart ayında bu rakam 100 binin altındaydı. Trump yönetimi bu testlerin yarısının sonuçların 15 dakika içinde alındığı hızlı sistem testler ya da sonuçların genelde 24 saat içinde alındığı hastanelerde yapılan testler olduğunu belirtiyor. Ancak Associated Press (AP) haber ajansına göre geçen ay laboratuvarlara gelen test sayısı 9 milyondu.

Bazı laboratuvarların test sonuçlarını göndermesi haftalar alıyor. Bu da belirti göstermeyen kişilerin bekleme sürecinde virüsü başkalarına bulaştırması endişesini doğuruyor.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) eski başkanı Dr. Tom Frieden, ‘‘Kaç test yapıldığıyla ilgili bir takıntı var; ancak esas soru, sonuçların bir gün içinde alındığı, test olan kişinin derhal izole edilerek temas kurduğu kişilerin uyarıldığı kaç test yapılıyor?’’ diye konuştu.