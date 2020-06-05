Test sonucu pozitif çıkan kadının hastanede yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan S.Ç. isimli yaşlı kadın 4 gün önce koronavirüs testi yaptırdı. Test sonuçları henüz çıkmayan kadın 2 gün önce memleketi Diyarbakır’a gitmek için bilet aldı. İstanbul’dan hareket eden otobüse binen kadının test sonuçları, yolculuğu esnasında doktoru tarafından kendisine aktarıldı. Yolda panikleyen kadın durumu muavine bildirince, Diyarbakır’a gitmekte olan yolcu otobüsü Sakarya’da durdu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek karantina altına alınan kadının tedavisi serviste sürüyor.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE MUAVİN KADINI HASTANEYE BIRAKARAK YOLA DEVAM ETTİ

Otobüs şoförü ve muavin tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne getirilen kadın, burada bırakıldı. Daha sonrasında ise muavin Zafer Demir tarafından kadının otobüste bulunan eşyaları da hastaneye taşındı. Kadını hastaneye teslim ederek Diyarbakır’a doğru tekrar yola çıkan otobüs, durumun bildirilmesi üzerine Bolu’da polis ekipleri tarafından Batı Gişelerde durduruldu. Otobüste bulunan 5’i çocuk 22 yetişkin ve 3 personel, polis eşliğinde Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürüldü. Burada koronavirüs testi yapılan 30 kişinin test sonuçları negatif çıktı.