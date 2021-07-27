HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı

Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı

27.07.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de, koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucunun pozitif çıktığını öğrenmesine rağmen İstanbul’a gitmek için bindiği şehirlerarası otobüse inmeyen Nihai H. (48), yol kontrolündeki HES sorgulamasında yakalandı ve hastaneye ambulansla hastaneye nakledildi.

Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı

Bingöl'de yaşayan Nihai H., grip şikayeti nedeniyle dün akşam koronavirüs testi yaptırdı. Nihai H. test sonucunu beklemeden İstanbul’a gitmek için şehirlerarası otobüse bindi.

Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, İstanbul'a seyir halindeki otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Yolcuların yapılan kimlik ve HES kodu sorgulamalarında Nihai H.'nin test sonucunun pozitif olduğu görüldü.

Bunun üzerine Nihai H. otobüsten indirildi. Polisin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nihai H. kendisini görüntüleyen basın mensubuna, “Aşımı yaptırmıştım. Kendimi iyi hissediyordum. Telefonuma dün yaptırdığım test sonucumun pozitif olduğu bilgisi ben otobüsteyken geldi. İstanbul'a gidecektim" dedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihai H.’yi Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Otobüsteki diğer yolcular ise, İstanbul’a doğru yola çıktı. Otobüsteki yolcuların gözlem altında tutulacağı öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onur Alp Eker neden öldü? Ön otopsi raporunda şoke eden detayOnur Alp Eker neden öldü? Ön otopsi raporunda şoke eden detay
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
İzmir'de bir işletmeci iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı astıİzmir'de bir işletmeci iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı astı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Bakan Akar'ın uçağı acil iniş yaptı

Bakan Akar'ın uçağı acil iniş yaptı

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.