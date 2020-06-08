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Test sonucunu beklemeden parti düzenledi, sokak karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 14:26 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde, B.Y. isimli kadın, yaptırdığı koronavirüs testi sonucunu beklemeden çocuğuna evde doğum günü kutlaması düzenledi. B.Y.’nin test sonucu pozitif çıkınca, kutlamaya katılan ve temaslı olduğu belirlenen 32 kişinin oturduğu sokak, kurul kararıyla karantinaya alındı.

Eskişehir’in 7 bin 800 nüfuslu Mahmudiye ilçesindeki akrabasının yanına İstanbul’dan geldiği belirtilen kadın B.Y.’ye, belirtiler görülmesi üzerine Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunu bekleyen B.Y., bu sırada çocuğuna evde doğum günü kutlaması yaptı. Çevredeki yakınları ve tanıdıkları da kutlamaya katıldı. Kutlamanın ardından, B.Y.’ye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan çalışmayla, 4’ü kent merkezinde 32 kişinin B.Y. ile temaslı olduğu ve doğum gün kutlaması katıldığı tespit edildi. B.Y. ise Eskişehir’deki hastanede tedaviye alındı.

Mahmudiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 32 kişinin 6 hanede yaşadığı Çal Mahallesi’ndeki Uğur Sokak’ta karantina uygulanmasına karar verdi. Sokak polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında şerit çekilerek, giriş-çıkışlara kapatıldı. Sokakta yaşayanların tüm ihtiyaçlarının Mahmudiye Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı belirtildi.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Mahmudiye Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak ve çevresinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, ''İlçemizde il dışından gelen bir vatandaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanın ikamet ettiği adreste Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibinin yerinde izleme ve temaslı araması sonucu, 32 kişi temaslı olarak tespit edilmiştir. Temaslıların çoğunun aynı sokakta olmaları ve izolasyonlarının sağlanamayacağı kanaatine varıldığından bazı sokak ve evlerin 14 gün boyunca karantinaya alınması uygun görülmüştür. Karantina bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları kaymakamlığımızca karşılanacaktır. Lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uymaya devam edelim'' denildi.

DHA

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