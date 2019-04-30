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Test sürüşü bahanesiyle otomobil hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

Bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen otomobilleri test etme bahanesiyle çaldığı öne sürülen şüpheli ile çalıntı otoları satın alıp parçalayarak sattığı iddia edilen kişi tutuklandı - Şüphelinin aynı marka ve modelde 3 otomobili test sürüşü bahanesiyle çaldığı tespit edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir internet sitesi üzerinden satılan ikinci el otomobillerin test sürüşü bahanesiyle çalınması ve satılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Nisan'da Gaziosmanpaşa'da ikamet eden Murat Yalçın (38) otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. Murat B'yi arayan kişi otomobili satın almak istediğini söyleyince, ikili belirlenen bir noktada buluştu.

Otomobili uzun süre inceleyip dikkat dağıtmaya çalışan şüpheli, Yalçın'a test sürüşü yapmak istediğini söyledi. Test sürüşünden sonra, Yalçın arabayı park etmek için araçtan inerken şüpheli arabayı çaldı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis yaptığı araştırma sonucu, 24 Nisan'da Pendik'te Kenan A'nın ve 25 Nisan'da Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi'nde Murat Y'nin araçlarının da aynı şekilde çalındığını tespit etti.

Mağdurların ifadelerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, 26 Nisan'da Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şüpheli Mert Ş'yi (28) yakaladı.

Şüpheli sorgusunda otomobilleri istek üzerine belirli marka ve modellerde seçtiğini anlatınca, çalıntı araçları satın alan Erdinç A. da (47) gözaltına alındı.

Emniyette 18 suçtan kaydı olan Mert Ş. ile 2 suç kaydı bulunan Erdinç A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, emniyete aracını teslim almaya gelen Murat Yalçın, "Arabamı satmak için bir ilan verdim. Bir müşteri beni aradı. Arabayı bakıp inceledikten sonra aracı satın almak istediğini söyledi. Araçla tur atmak istedi, birlikte bir tur attık. Benim dükkanın önüne geldiğimizde aracı park etmek için ben araçtan inip park yerindeki dubayı almaya gittim. O sırada şüpheli aracı alıp kaçtı. Polise şikayette bulundum. 3 gün içerisinde aracımı bulup şüpheliyi yakaladılar. Polis ekiplerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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