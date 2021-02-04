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  4. Test sürüşü için aldığı araçla kayıplara karıştı

Test sürüşü için aldığı araçla kayıplara karıştı

04.02.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Test sürüşü için aldığı araçla kayıplara karıştı

İstanbul Sarıyer'de M.K. isimli şahıs internet sitesi üzerinden aracını satışa çıkardı. M.K daha sonra aracın satışı için M.A.G. ile buluştu. M.A.G otomobili beğendiğini söyleyerek test sürüşü yapmak istediği söyledi ve aracı alıp kayıplara karıştı. Aracının çalındığını anlayan M.K., hemen polise haber verdi. M.K. ile buluşma yerine de çalıntı bir araçla geldiği belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İddialara göre, M.K, otomobilini satmak için internet sitesine ilan verdi. İlanı görerek M.K’yı arayan M.A.G, aracı beğendiğini ve satın almak için aracı görmek istediğini söyledi. Telefon üzerinden irtibat kuran taraflar, Reşitpaşa Mahallesi’nde bir araya geldi. M.A.G, aracı beğendiğini, alıcı olduğunu ve bu nedenle aracı test etmek istediğini söyledi. M.K’nın kabul etmesi üzerine bindiği araçla hızla uzaklaşan M.A.G, bir daha geriye dönmedi.

BULUŞMA YERİNE GELDİĞİ ARAÇ DA ÇALINTI ÇIKTI

Aracının çalındığını anlayan M.K., hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.G'nin, buluşma yerine geldiği aracı da inceledi. Ekipler, plaka sorgulamasında bu aracın 22 Temmuz’da Bahçelievler’den çalındığını belirledi.

YAKALANDI

Daha sonra adresi tespit edilen şüpheli M.A.G, düzenlenen baskında, çaldığı M.K'ya ait otomobil ile yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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