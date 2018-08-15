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Test sürüşü sırasında 45.000 Euro'luk aracı pert etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 15:24 | Son Güncelleme

Çin'in güneyinde meydana gelen olayda otuzlarında bir kadın şoför, otomobil denemek için bir BMW showroom'una gitti.

Burada 45.000 Euro değerindeki bir aracı deneyen kadın, test sürüşü sırasında korkunç bir kaza yaparak showroom'un içine daldı.

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İki satış görevlisinin hafif yaralandığı olayda şoför tüm maddi sorumluluğu üstlendi.

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