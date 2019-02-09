"Bugüne kadar askeri ve özel tersanelerimizde inşası yapılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza temin ettiğimiz 40'a yakın platform bulunmakta olup, halihazırda sözleşmeleri devam eden 20'den fazla platformun inşa ve modernizasyonuna yönelik faaliyetler devam ediyor. Belirli bir yetkinlik seviyesine ulaşan denizcilik sektörünün durumu ve ihtiyaç planlamaları, bizleri önümüzdeki dönemde yeni stratejik hedeflerin belirlenmesine itmektedir. Bu kapsamda kaynakların doğru kullanılmasını ve süreçlerin etkinleştirilmesini teminen program yönetimi kapsamında projelerin yürütülmesi, teknolojik yetkinliğin daha da artırılması ve uzmanlaşan sektörümüzün sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törendeki konuşmasında, askeri denizcilik sektörünün durumuna bakıldığında geçmişte yurt dışından tedarik edilen birçok projenin artık milli imkanlarla yapıldığına değinerek, şunları söyledi:

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) denize indiriliş töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve davetlilerin katılımıyla Tuzla Tersanesi'nde yapıldı.

Konuşmaların ardından STM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İhsan Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anı objesi takdim etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Denize iniş hazır raporu gelmesinin ardından Test ve Eğitim Gemisi Ufuk, denize indirildi.

- Test ve Eğitim Gemisi Ufuk

Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM AŞ arasında test ve eğitim gemisi tedariki sözleşmesinin imza altına alınmasıyla STM AŞ projede ana yüklenici sorumluluğunu üstlendi.

İstanbul Denizcilik Tersanesi tarafından 30 blok halinde imal edilen geminin üst bina ve direkleri dahil kızak üzerinde birleştirilmesi 24 Temmuz 2018'de tamamlandı.

Gemi için yaklaşık 920 ton sac, 12,5 ton aliminyum, 6 bin 340 metre boru işlendi ve bir araya getirildi. İlk kaynağı 2 Mayıs 2017'de yapılan ve resmi olarak A-591 borda numarası ve Ufuk adı verilen test gemisinin 31 Temmuz 2020'de teslimi planlanıyor.

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk, "milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen, Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi" olma özelliğini taşıyor. 99,5 metre tam boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle gemi, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platforma da sahip.

