"Test ve Eğitim Gemisi Ufuk"un Denize İniş Töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının hayati önem kazandığı günümüz dünyasında, Ufuk Korveti'nin çok büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Ufuk Korveti, Türkiye'nin denizlerdeki gören gözü, duyan kulağı olacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde düzenlenen Test ve Eğitim Gemisi Ufuk'un (A-591) Denize İniş Töreni'nde yaptığı konuşmasına, Kartal'da bir binanın çökmesiyle enkaz altında kalarak ebediyete uğurlanan vatandaşlara Allah'tan rahmet, enkazdan sağ çıkanlara da şifa dileyerek başladı. Erdoğan, enkaz çalışmalarında ellerinden gelen gayreti ortaya koyan tüm bakanlara, kurumların temsilcilerine, özellikle orada görev yapan operatörlere şükranlarını sunarak, "Enkazın altında kalan kardeşlerime de sağlık, sıhhatle kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi. Törene katılarak, ülkenin bu gurur gününe ortak olan, şahitlik eden tüm misafirlere teşekkür eden Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde çalışan Türk gemicilik sanayisinin gelişmesi, ilerlemesi, güçlenmesi için ter dökenlere şükranlarını sundu.

Erdoğan, yatırımcıların, şirketlerin ve emekçilerin gayretleriyle Tuzla Tersanesinin günden güne ülkenin iftihar kaynaklarından birine dönüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: "Buradaki kardeşlerimiz, kışın soğuğuna, yazın sıcağına, denizin rüzgarına aldırmadan, gece-gündüz çalışarak, üreterek Türkiye'nin gemicilik alanındaki kalkınma hamlesine de öncülük ediyorlar. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki bugün Türkiye, gemi inşası, tamiri, bakımı ve onarımında Akdeniz'in lider ülkelerinden biridir. Türkiye kendi ihtiyaçları yanında, Norveç, İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya ve İtalya gibi dünyanın pek çok gelişmiş ülkesi için buradaki tersanelerde gemiler inşa ediliyor. Sadece Tuzla bölgesindeki tersanelerde son 16 yılda yaklaşık 2 bin geminin tamiri, onarımı ve yenilenmesi gerçekleşmiştir. Diğer illerimizdeki tersaneler de dahil edildiğinde bu rakamlar katbekat fazladır." Bir dönem krizlerle, belirsizliklerle boğuşan tersanelerin, bu seviyelere ulaşmasının Türkiye ekonomisi adına çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Müteşebbislerimizin cesaretleri, işçi kardeşlerimizin emekleri, elbette devletimizin de teşvik ve destekleriyle Türk gemicilik sanayi, üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin savunma amaçlı projeler başta olmak üzere, gemi inşa sanayisinde giderek kendinden söz ettiren bir konuma ulaştığını belirterek, "Bugün Türk tersaneciliği üretim kapasitesiyle, hızıyla, işçiliğiyle, ekonomikliğin yanında kalitesi, yerli yabancı herkesin takdirini topluyor. İnşallah önümüzdeki dönemde el birliği içinde başarı çıtamızı daha da yükseklere taşıyacağız." diye konuştu. - "Ufuk Korveti, ülkemizi liderliğe taşıma irademizin en somut göstergesidir" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi diğer alanlarda olduğu gibi gemi üretimi, tamiri ve renovasyonu alanında da dünyanın lider ülkelerinden biri yapacaklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün hep beraber denize indiriliş törenini gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin milli test ve eğitim gemisi Ufuk, ülkemizi liderliğe taşıma irademizin en somut göstergesidir. 1,5 yıl önce denize indirdiğimiz Kınalıada Korveti'nin ardından, beşinci gemimiz Ufuk Korveti'ni de denize indirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Böylece Milgem Projemizin en kritik halkalarından birini daha hayata geçirmiş oluyoruz. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkemize bu gururu yaşatan yüklenici firmalarımıza, mühendislerimize, tersanede çalışan emekçi kardeşlerimin her birine ayrı ayrı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."