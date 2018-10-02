Tester makyaj malzemeleri hastalıklara davetiye çıkarıyor

Kozmetik alışverişleri sırasında ürünlerin renk tonunu ve ciltte nasıl duracağını görmek için “tester” ürünler kullanılıyor. Herkesin kullanımına açık bu ürünlerin kullanımı, gözlerde enfeksiyon gibi ciddi problemler oluşmasına sebep olabiliyor. Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Melike Gedar, “Kozmetik mağazalarında açıkta duran ürünleri, sizden önce kimlerin kullandığını bilmenize imkân yok. Göz kalemi, maskara ve göz farı gibi ürünlerin “tester” versiyonlarının kullanılması, gözlerde problemler oluşacak enfeksiyonlar oluşmasına sebep olabilir. Bu nedenler açık ürünlerin kullanılmamasını tavsiye ediyoruz” diyor.
Makyaj, her kadına kendisini daha güzel ve özgüvenli hissettirirken, doğru makyaj ürününün seçimi sürecinde ürünün ciltte nasıl duracağını görebilmek için tester ürünler sıklıkla kullanılıyor. Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Melike Gedar, “Kozmetik mağazalarındaki tester ürünler, mağazaya giren herkes tarafından kullanılabiliyor. Ancak bu ürünleri kullanan kişilerde herhangi biz bakteri, hastalık veya iltihap olup olmadığını bilmenin bir yolu bulunmuyor. Özellikle cilt teması ile kişiden kişiye geçen hastalıklara ek olarak, viral ve bakteriyel konjonktivit gibi son derece bulaşıcı göz hastalıklarının da bulaşma oranları bu ürünlerin kullanımıyla artış gösteriyor. Ayrıca uzun süre açık duran kozmetik ürünlerinde küf oluşma şansı da yüksek ve bu durum kimi zamanlarda çıplak gözle tespit edilemiyor. Bu nedenle, özellikle göz civarında kullanılan; göz kalemi, maskara, eyeliner ve göz farı gibi ürünlerin açıkta duran ‘tester’ versiyonlarının kullanılmamasını öneriyoruz” şeklinde konuşuyor.
BAŞKASININ MAKYAJ MALZEMESİNİ DE KULLANMAYIN
Kozmetik mağazalarına ek olarak, arkadaşlarının makyaj malzemelerini kullanmanın da gözde enfeksiyon oluşma riskini arttırdığını belirten Op. Dr. Gedar, “Tanıdığımız ve yakın olduğumuz insanlar da aynı genel toplum gibi viral ve bakteriyel enfeksiyonlara yakalanabilirler. Bu yüzden özellikle göz makyaj malzemelerinde, insanların arkadaşları olsa dahi başka birinin kişisel makyaj ürünlerini kullanması, her iki kişinin de göz sağlığını tehdit ediyor. Makyaj malzemelerinin her kişisel bakım ürünü gibi kişiye özel olarak kullanılması, göz sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor. Başka bir kişinin veya bir tester ürünü kullanıldıktan sonra oluşabilecek enfeksiyon ve rahatsızlıklar ise, görmede kayıplara varabilecek ciddi sonuçlar doğurabiliyor” ifadelerini kullanıyor.
BU BELİRTİLERE DİKKAT
Gözlerde enfeksiyon oluşumu sonrasında belirtilerin ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Melike Gedar, “Özellikle bu ürünlerin kullanımı sebebiyle gözlerde oluşabilecek en ciddi rahatsızlık konjonktivit. Ciddi şekilde bulaşıcı olan konjonktivitte; kızarıklık, göz kapaklarında şişme, gözde ağrı, çapaklanma ve kaşıntıya ek olarak sabah kirpiklerde oluşan kabuklanmalar, ciddiye alınması ve görüldüğü takdirde hızlıca bir göz muayenesine gidilmesi gereken belirtilerdir. Konjonktivit hastalığı, teşhis ve tedavisi zamanında gerçekleştirilmediği takdirde yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürmenin yanı sıra, görme kayıplarına da yol açabilir” diyerek sözlerini tamamlıyor.
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