HABER

Tester makyaj malzemeleri hastalıklara davetiye çıkarıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2018 10:13 | Son Güncelleme

Kozmetik alışverişi esnasında ürünlerin nasıl duracağını görmek için pek çok kişi tester makyaj malzemelerini cildinde deniyor. Ancak yapılan araştırmalar tester ürün kullanımının ciddi sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini gösteriyor. Peki açık makyaj ürünleri ya da başkasının makyaj malzemesini kullanan kadınları hangi sağlık problemleri bekliyor?

Tester makyaj malzemeleri hastalıklara davetiye çıkarıyor

Kozmetik alışverişleri sırasında ürünlerin renk tonunu ve ciltte nasıl duracağını görmek için “tester” ürünler kullanılıyor. Herkesin kullanımına açık bu ürünlerin kullanımı, gözlerde enfeksiyon gibi ciddi problemler oluşmasına sebep olabiliyor. Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Melike Gedar, “Kozmetik mağazalarında açıkta duran ürünleri, sizden önce kimlerin kullandığını bilmenize imkân yok. Göz kalemi, maskara ve göz farı gibi ürünlerin “tester” versiyonlarının kullanılması, gözlerde problemler oluşacak enfeksiyonlar oluşmasına sebep olabilir. Bu nedenler açık ürünlerin kullanılmamasını tavsiye ediyoruz” diyor.

Makyaj, her kadına kendisini daha güzel ve özgüvenli hissettirirken, doğru makyaj ürününün seçimi sürecinde ürünün ciltte nasıl duracağını görebilmek için tester ürünler sıklıkla kullanılıyor. Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Melike Gedar, “Kozmetik mağazalarındaki tester ürünler, mağazaya giren herkes tarafından kullanılabiliyor. Ancak bu ürünleri kullanan kişilerde herhangi biz bakteri, hastalık veya iltihap olup olmadığını bilmenin bir yolu bulunmuyor. Özellikle cilt teması ile kişiden kişiye geçen hastalıklara ek olarak, viral ve bakteriyel konjonktivit gibi son derece bulaşıcı göz hastalıklarının da bulaşma oranları bu ürünlerin kullanımıyla artış gösteriyor. Ayrıca uzun süre açık duran kozmetik ürünlerinde küf oluşma şansı da yüksek ve bu durum kimi zamanlarda çıplak gözle tespit edilemiyor. Bu nedenle, özellikle göz civarında kullanılan; göz kalemi, maskara, eyeliner ve göz farı gibi ürünlerin açıkta duran ‘tester’ versiyonlarının kullanılmamasını öneriyoruz” şeklinde konuşuyor.

BAŞKASININ MAKYAJ MALZEMESİNİ DE KULLANMAYIN

Kozmetik mağazalarına ek olarak, arkadaşlarının makyaj malzemelerini kullanmanın da gözde enfeksiyon oluşma riskini arttırdığını belirten Op. Dr. Gedar, “Tanıdığımız ve yakın olduğumuz insanlar da aynı genel toplum gibi viral ve bakteriyel enfeksiyonlara yakalanabilirler. Bu yüzden özellikle göz makyaj malzemelerinde, insanların arkadaşları olsa dahi başka birinin kişisel makyaj ürünlerini kullanması, her iki kişinin de göz sağlığını tehdit ediyor. Makyaj malzemelerinin her kişisel bakım ürünü gibi kişiye özel olarak kullanılması, göz sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor. Başka bir kişinin veya bir tester ürünü kullanıldıktan sonra oluşabilecek enfeksiyon ve rahatsızlıklar ise, görmede kayıplara varabilecek ciddi sonuçlar doğurabiliyor” ifadelerini kullanıyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Gözlerde enfeksiyon oluşumu sonrasında belirtilerin ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Melike Gedar, “Özellikle bu ürünlerin kullanımı sebebiyle gözlerde oluşabilecek en ciddi rahatsızlık konjonktivit. Ciddi şekilde bulaşıcı olan konjonktivitte; kızarıklık, göz kapaklarında şişme, gözde ağrı, çapaklanma ve kaşıntıya ek olarak sabah kirpiklerde oluşan kabuklanmalar, ciddiye alınması ve görüldüğü takdirde hızlıca bir göz muayenesine gidilmesi gereken belirtilerdir. Konjonktivit hastalığı, teşhis ve tedavisi zamanında gerçekleştirilmediği takdirde yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürmenin yanı sıra, görme kayıplarına da yol açabilir” diyerek sözlerini tamamlıyor.

PARTNERBilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!Bilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Bağırsaklarımız neden 'ikinci beynimiz'?Bağırsaklarımız neden 'ikinci beynimiz'?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
makyaj malzemesi tester ürünler sağlık

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanseri tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanseri tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Karaciğer yağlanmasının sebepleri nelerdir? Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanması tedavisi

Karaciğer yağlanmasının sebepleri nelerdir? Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanması tedavisi

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Defalarca ölüp dirildi

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Defalarca ölüp dirildi

Hastalıklardan koruyan 10 mucize besin

Hastalıklardan koruyan 10 mucize besin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.