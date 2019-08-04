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Testere Vadisi doğaseverleri bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

Iğdır'da Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan ve testere biçimindeki sarp kayalıklarla dikkati çeken Testere Vadisi, ziyaretçilerini bekliyor - Iğdır Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Adem Yulu: - "Vadide, tabakaların dikleşmesine bağlı olarak killi birimler kolaylıkla aşınmış ve geriye bugünkü ilginç coğrafi görünüme sahip farklı özellikteki kum taşları kalmıştır"

HÜSEYİN YILDIZ - Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan Testere Vadisi, testereyi anımsatan sarp kayalıkları ve görülmeye değer doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köylerinin arasında bulunan vadi, ilginç kayalık oluşumlarıyla dikkati çekiyor.

Vadinin her iki tarafını kaplayan dik kayalıkların bulunduğu bölge, görünüşü nedeniyle doğa sporcuları tarafından "Testere Vadisi" olarak adlandırılıyor.

Ortasından geçen akarsuyun kenarlarında oluşan ve 70 metreye kadar uzanan dik kayalar, baş döndürücü şekilleriyle güzel görüntüler oluşturuyor. Görünüşüyle adeta misafirlerini büyülen vadi, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları bekliyor.

Iğdır Üniversitesi Coğrafya Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Adem Yulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Testere Vadisi'ndeki bu oluşumların dünyanın farklı bölgelerinde görüldüğünü söyledi.

Vadinin ilgi çekici jeomorfolojik şekiller barındırdığını belirten Yulu, şunları kaydetti:

"Buradaki arazi, jeolojik özellikleri açısından kum taşı ile kil taşı evrelerinin ard arda geldiği bir fliş (kaya tabakaları dizisi) arazisidir. Özelikle Kretase ve Tersiyer devirlerinde meydana gelen fliş arazisinin bulunduğu tabakalar, ilk oluştuğunda yatay olarak gelişmiş olmasına rağmen daha sonra tektonik aktivitelerle kıvrılmış, hatta 90 derece dikleşmiştir. Bu tabakaların dikleşmesine bağlı olarak killi birimler kolaylıkla aşınmış ve geriye bugünkü ilginç coğrafi görünüme sahip farklı özellikteki kum taşları kalmıştır.

- "Buradan herkes çok memnun kalıyor"

Testere Vadisi'ni gezmeye gelen doğa severlerden Gürkan Mengüloğul, vadide doğa sporları ve fotoğrafçılık alanında çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Vadideki kayalıkların doğa severlerin ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çektiğini dile getiren Mengüloğul, "Vadinin kaya yapısı çok farklı. Zaman zaman il dışından gelen misafirlerimizi buraya getiriyoruz, gezdiriyoruz, fotoğraf çekimi yaptırıyoruz. Herkes çok memnun kalıyor. Burada doğa yürüyüşü, teknik tırmanış, fotoğraf çekimi ve ekstrem doğa sporları yapılabilir." dedi.

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Dağ Doğa Sporları ığdır Testere Vadisi

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