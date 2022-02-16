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Testereyle saldırdı! Motokuryeye taksici dehşeti

16.02.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren taksici dehşeti Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Bir taksi sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldırdı. Olayı gören çevredekiler tarafları ayırırken dehşet dolu anlar saniye saniye bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Testereyle saldırdı! Motokuryeye taksici dehşeti

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde, Adapazarı Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksi sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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TESTEREYLE SALDIRDI

Aracından testere ile inen taksi şoförü, motosikletli kuryenin üzerine yürüdü. Taksi sürücüsü sol eliyle kuryeye vurmaya çalışırken, sağ elinde bulunan testereyi ise kuryenin üzerine doğru salladı. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı.

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O ANLAR KAMERADA

O anlar araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Adapazarı
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