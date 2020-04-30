HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Testi negatif çıktı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Testi negatif çıktı, koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

İzmir'de koronavirüs teşhisi konulan ve plazma tedavisi gördükten sonra testi negatife dönen Fatma Yılmaz, aynı gün hayatını kaybetti.

Testi negatif çıktı, koronavirüsten hayatını kaybetti

İzmir’de yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz, bir süre önce korona virüs (Covid-19) belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan testler sonucu Fatma Yılmaz’a koronavirüs pozitif teşhisi konuldu. Teşhisin ardından tedaviye alınan Yılmaz’ın durumu birkaç gün sonra ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan Yılmaz’a, bir hafta sonunda immün plazma bağışçısı bulundu. Plazma tedavisine başlanan Yılmaz’ın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı ve yapılan test sonucu negatife döndü.

HAYATINI KAYBETTİ

Yılmaz tam sağlığına kavuştu denilirken aynı gün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz’ın ölüm sebebinin korona virüse bağlı akciğerlerin iflas etmesi sonucu kalbinin durması olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Playstation 4

Playstation 4

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

Diğer Haberler
Bursa'da küçük çocuğun yanan araçtan kurtarılma anı kamerada

3 yaşındaki çocuk yanan araçtan böyle kurtardı

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

Şaşırtan yanıt: Sıcak olduğu için maske takmadım

Şoke eden cevap! Sıcak olduğu için takmadım

Pentagon'un görüntülerindeki cisimler UFO mu? Dikkat çeken yorum

Dikkat çeken yorum: UFO görüntüleri aslında...

26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı! E-devlet girişi ile POMEM sorgulam ekranı nasıl açılır?

26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı!

44 gün sonra cansız bedeni bulunan şehit Yılmaz Güneş için tören düzenlendi

44 gün sonra cansız bedeni bulunan şehit için tören düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.