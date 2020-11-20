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Testi pozitif çıktı bankaya gitti

20.11.2020 11:17 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan ve evinde karantinada olması gerekirken bankaya giden kişi, karantinaya alınmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çorlu Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.Marmaraereğlisi Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan bir banka şubesi içerisinde bulunan B.O.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan ve evinde karantinada olması gerekirken bankaya giden kişi, karantinaya alınmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çorlu Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.
Marmaraereğlisi Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan bir banka şubesi içerisinde bulunan B.O. isimli şahsın korona virüs test sonucunun pozitif olması nedeniyle evinde karantinada olması gerektiği belirlendi. Banka görevlilerin haber vermesi ile olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri gelmeden önce şubeden çıkarak uzaklaştığı tespit edilen B.O. adlı kişi evinde bulundu.
Karantinayı ihlal ettiğinden dolayı günün Nöbetçi Savcısına ve İlçe Toplum Sağlığı yetkililerine bilgiler aktarılmasının ardından şahsın ilçe toplum sağlığı görevlileri tarafından karantinayı bozması nedeniyle yurda yerleştirilmesine karar verildi.
Hakkında Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma suçundan tahkikat da başlatılan şahıs filyasyon kurallarını ihlal ettiği için toplum merkezi aracı ile KYK Çorlu öğrenci yurduna gönderildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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