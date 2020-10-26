Testis kanseri olan erkeklere çocuk müjdesi

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, Annals of Oncology'de yayınlanan bilimsel araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Yapılan bilimsel çalışmalarda, erken evre testis kanseri için ameliyat sonrası bir kür kemoterapi veya radyasyon tedavisi alan erkeklerde sperm sayılarının aynı seviyeye geri döndüğü gözlemlendi.

Daha ileri seviye testis kanseri olan erkeklere verilen birkaç tur kemoterapi veya yüksek doz radyoterapinin, sperm sayısını ve konsantrasyonunu azaltabileceği biliniyordu; ancak tek bir kemoterapi veya radyoterapinin benzer bir etkiye sahip olup olmayacağı konusu net değildi.

Araştırmacılar, bunu öğrenmek için, birinci evre testis kanseri nedeniyle ameliyat olan 18 ila 50 yaşlarındaki 182 erkeği incelediler. Ameliyatı ya bir kür kemoterapi ya da bir kür radyasyon tedavisi izledi veya başka bir tedavi uygulanmadı.

Erkekler ameliyattan altı ay, bir yıl, iki yıl, üç yıl ve beş yıl sonra sperm örnekleri verdi.

İsveç'in Stockholm kentindeki Karolinska Üniversite Hastanesi’nde yapılan incelemede, alınan postoperatif tedavinin türüne bakılmaksızın, toplam sperm sayısında veya sperm konsantrasyonunda klinik olarak önemli hiçbir zararlı uzun vadeli etki bulunamadı.