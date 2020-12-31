Testis torsiyonu: Belirtileri ve nedenleri

Çocuklarda ve gençlerde görülen testis torsiyonu, testisin kendi etrafında dönmesi sonucu damarların sıkışması ve dokuların bozulmasıdır. Uyurken dahi yaşanabilen bu durum çoğu zaman hiçbir neden yokken görülebilir. Testis torsiyonu neden olur, nasıl anlaşılır sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Testis Torsiyonunun Belirtileri

Testis torsiyonu yani testis dönmesi, kasıkta ve testiste şiddetli bir sancıyla belirti gösterir. Testis torsiyonunu yaşayan bebek, çocuk, genç ya da yetişkinde bu ağrılarla birlikte bulantı da görülür. Bunun yanında testis torsiyonu rahatsızlıklarında en sık gözlemlenen belirti ise, testisin normalden daha yukarıda ve daha sola doğru durmasıdır. Testis kendi etrafında dönerek kısalma yaşar ve bu durumda da yukarı doğru çekilir. Yukarıdan aşağı doğru değil sağdan sola doğru yan durur.

Bunların yanı sıra, testis torsiyonu yaşayan bireylerde ateş görülebilir. Ancak ani başlayan yumurta sancısı ve buna eklenen şişlik, ateş nedeniyle bu durum sıklıkla yumurtalık ve epididim iltihapları ile karıştırılır. Bu nedenle en kısa sürede bir uzman hekime başvurulmalı ve testis torsiyonu rahatsızlığını yumurtalık ve epididim iltihaplarından ayırıcı bir tanı mutlaka yapılmalıdır.