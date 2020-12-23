‘‘Testlerimiz Mutasyona Uğrayan Virüsü de Tespit Edebiliyor’’

İngiltere ve İsviçreli ilaç üreticisi Roche, Corona virüsünün mutasyona uğrayan yeni türünün tanı testlerinin doğruluğunu etkilemeyeceği konusunda güvence verdi.
İngiltere Kamu Sağlığı kurumu tarafından yapılan açıklamada ülkede yürütülen kitlesel test uygulamasında kullanılan hızlı lateral akım testlerinin virüsün varyantını da tespit edebildiği belirtildi.
Roche tarafından yapılan açıklamada, Corona virüsü moleküler testi ya da geniş kapsamlı tanı makinelerinde kullanılan Corona ve grip virüsü ortak moleküler testinin mutasyonlardan etkilenme olasılığının çok düşük olduğu belirtildi.
Roche, bunun gerekçesi olarak mutasyonun virüsün testlerden etkilenen bölümlerinde değişikliğe neden olmamasını gösterdi.
Roche ayrıca, aralarında Elecsys Anti-SARS-CoV-2 Testi, Elecsys SARS-CoV-2 Antijen Testi ve Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S Testi ile SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi ve SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testi’nin de olduğu beş testinin de mutasyondan etkilenmesinin mümkün görünmediğini bildirdi.
Firma, Güney Koreli SD Biosensor şirketiyle ortak ürettikleri hızlı antikor testi üzerindeyse daha fazla deneme yapacaklarını kaydetti.
Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan şirket, sonuçlar çıkar çıkmaz kamuoyuyla paylaşılacağını da açıkladı.
İngiltere’de ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona virüsünün yeni türü salgının yayılma hızı arttıkça mücadelenin daha da zorlaşacağı kaygılarına neden oluyor.
Türkiye ve İsviçre’nin de aralarında olduğu birçok ülke virüsün mutasyonunun başka bölgelere yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere’ye bir dizi seyahat sınırlaması getirdi.
Pfizer ve BioNTech gibi aşı üreticileri de virüsün yeni türünün aşıdan etkilenip-etkilenmediğini anlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu firmalardan yapılan açıklamada aşıların virüsün yeni türünde de etkili olmasının beklendiği ancak bu konuda kesin konuşmak için verilerin beklenmesi amacıyla yaklaşık iki haftaya daha ihtiyaç olduğu belirtilmişti.
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