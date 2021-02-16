Testosteron düşüklüğü belirtileri neler? Tedavi edilmezse ciddi sorunlarla karşılaşılabilir

Testosteron düşüklüğü kısa vadede cinsel istekte azalma, ereksiyon kalitesinde düşme, sperm kalitesinde azalma ve göğüslerde büyüme gibi çeşitli şikayetlere neden olabilir. Zaman içerisinde bu belirtilere saç kaybı, kas yoğunluğunda azalma, güçsüzlük ve yağ oranında artış gibi semptomlar da eklenebilir. Testosteron düşüklüğü kronik ve ilerleyici bir hal aldığında kemik erimesi, duygudurum değişiklikleri, enerji azalması ve testislerde küçülme meydana gelebilir.

Erkeklik hormonu olarak da bilinen testosteron cinsel dürtülerden kas kitlesinin korunmasına, kemik sağlığının devamlılığından sperm üretimine birçok farklı fonksiyona sahip olan; testislerdeki leydig hücreleri tarafından üretilen bir hormondur. Kandaki serbest testosteron seviyesinin 9 ng/dL; total testosteron seviyesinin ise 240 ng/dL altında olması durumunda testosteron düşüklüğünden bahsedilebilir. Erkeklerde testosteron düşüklüğünün farklı nedenleri olabileceği hakkında bilgi veren Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Tansel Kaplancan testosteron fazlalığının da yol açabileceği sorunlar olduğuna değindi.

TESTOSTERON DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ

Testosteron düşüklüğünün birçok farklı nedeni bulunur;

Yaşın ilerlemesi (30 yaşından itibaren testosteron seviyesinde kademeli bir düşüş meydana gelir)

Testislere alınan travma, testisleri etkileyen enfeksiyonlar

İnmemiş testis

Kanser tedavisi kapsamında radyasyona ve/veya kemoterapiye maruz kalınması

Bazı ilaçların uzun süreli kullanımı

Hormonları etkileyen sağlık sorunları

Tip 2 diyabet, böbrek ve karaciğer hastalıkları

Klinefelter sendromu, Kallman sendromu gibi genetik hastalıklar

Obezite veya aşırı zayıflık

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Stres

Sigara kullanımı

TESTOSTERON DÜŞÜKLÜĞÜ CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

Testosteron seviyesinin normalden az olması kemik yoğunluğunda azalmaya, erkek kaynaklı infertiliteye, depresyona, obeziteye, empotansa ve kas kitlesinin kaybına neden olabilir. Vücutta artan yağ oranına bağlı olarak erkeklerde kalp hastalıkları ve diyabet gibi sistemik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Testosteron düşüklüğü erkeklerin sağlığını da hayat kalitesini de olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle testosteron düşüklüğü belirtileri yaşandığı takdirde muayeneye olunması, bu sorunun nedenlerinin ortaya çıkarılması ve kişi özelinde planlanan tedavi süreçlerine geçilmesi gerekir. Bu noktada unutulmaması gereken bu hormonun seviyesinin idealden az olmasının da idealden yüksek olmasının da farklı sonuçları olabileceğidir.

TESTOSTERON FAZLALIĞI DA ERKEKLERİ ETKİLEYEBİLİR

Testosteron fazlalığı total testosteron seviyesinin 950 ng/dL, serbest testosteron seviyesinin ise 30 ng/dL’den fazla olması durumudur. Testosteron fazlalığı akne oluşumu, sinirlilik hali, ergenliğe erken girme, vücut kıllarında artış, yüksek tansiyon, cinsel dürtülerde artış ve yine erkek kaynaklı infertilite gibi semptomlara yol açabilir.

Testosteron azlığı gibi fazlalığı nedenleri de çeşitlidir. Testislerde tümör varlığı, anabolik streoid ve testosteron takviyelerinin kullanımı erkeklerin testosteron fazlalığı belirtileri yaşamalarına neden olabilir.



