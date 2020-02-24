HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Testosteron düşüklüğü nedir? Testosteron düşüklüğü kısırlık nedeni mi?

Testosteron düşüklüğü nedir? Testosteron düşüklüğü kısırlık nedeni mi?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2020 12:08 | Son Güncelleme

Testosteron düşüklüğünün kısırlık nedeni olabileceğini söyleyen Doç.Dr. Emre Bakırcıoğlu, testosteron düşüklüğünün neden kaynaklandığını anlattı. Testosteron düşüklüğü olanların kısırlık tedavisi için üroloji ya da endokrinoloji uzmanına başvurması gerektiğini söyleyen Doç.Dr. Emre Bakırcıoğlu'nun konuyla ilgili anlattıkları...

Testosteron düşüklüğü nedir? Testosteron düşüklüğü kısırlık nedeni mi?

Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç.Dr. Emre Bakırcıoğlu, “Testosteron düşüklüğü yalnızca ileri yaşta değil genç erkeklerde çocuk sahibi olma sorunu yaşayanlarda da görülür. Testosteron seviyeleri yetişkinliğin erken dönemlerinde zirve yapar ve yaş ilerledikçe düşer. 50 yaş ve üzeri erkeklerde meydana gelen cinsel isteksizlik, depresyon, iktidarsızlık, kas kütlesinin azalması, kilo alımı gibi birçok semptomun nedeni düşük testosteron seviyeleriyle ilişkilendirilir. Testosteron düşüklüğü, sperm üretim sorunu olan, çocuk sahibi olma sorunu yaşayan genç yaştaki erkekler de de olabilir” dedi.

TESTOSTERON DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Yüksek oranda testislerde üretilebilen testosteronun, daha az oranlarda böbreküstü bezleri tarafından salgılanabilen erkek cinsiyet hormonu olduğunu ifade eden Dr. Bakırcıoğlu, “Testosteron erkeklerde çeşitli fiziksel, bilişsel, cinsel ve metabolik fonksiyonlar için gereklidir. Ergenlik döneminde testosteron; vücut ve yüz kılı, daha kalın ses ve kas gücü gibi erkeksi özellikler geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca sperm üretimi, kırmızı kan hücrelerinin üretimi, ruh halinin yükseltilmesi, kemiklerin güçlü tutulması ve düşünme yeteneğinin gelişmesi için de testosteron gereklidir. Testosteron değerinin olması normal değerin altında olması, testosteron düşüklüğü olarak adlandırılır. Erkekler yaşlandıkça, testosteron üretme kabiliyeti azalmaya başlar. 40 yaş civarındaki bir erkek için testosteron düzeyi yılda yüzde 1-3 oranında azalmaktadır” diye konuştu.

TESTOSTERON ÜRETİMİNİ NE YAVAŞLATIR?

Ancak bu doğal düşüşün yanı sıra, testosteron üretimini yavaşlatabilecek birtakım koşullarında olduğunu kaydeden Dr. Bakırcıoğlu, “Sperm üretim bozukluğuna bağlı azoospermik erkekler, Testis kanseri veya yaralanmalar ile testislerin alınması, Enfeksiyon,Kemoterapi veya radyasyon tedavisi, Genetik bozukluklar örneğin Klinefelter sendromu, Hipofiz bozuklukları örneğin hipogonadotropik hipogonadizm, Steroid kullanımı, Prostat kanseri ve kortikosteroid hormonlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar, Kronik hastalıklar, Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, Stres, Diyabet, Alkolizm, Obezite gibi faktörler düşük testosteron seviyeleri üzerinde etkilidir” ifadelerini kullandı.

TESTOSTERON SEVİYESİ DÜŞÜK OLANLAR HANGİ DOKTORA GİTMELİ?

Düşük enerji seviyesi, dayanıklılık ve fiziksel güç, odaklanma güçlüğü, yorgunluk, cinsel performansta azalma, ereksiyon zorluğu, düşük sperm sayısı, azalan kas kütlesi, sıcaklık hissi ve düşük kemik yoğunluğu gibi belirtilerin testosteron düşüklüğünde görüldüğünü belirten Dr. Bakırcıoğlu, “Testosteron seviyelerinde herhangi bir problemin mevcut olup olmadığının tespit edilebilmesi için bir üroloji uzmanına veya endokrinoloji uzmanına danışılması gerekir” şeklinde konuştu.(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Palandöken'de yamaç paraşütü yapmadan dönmeyinPalandöken'de yamaç paraşütü yapmadan dönmeyin
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
testosteron düşüklüğü testosteron kısırlık

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

Avusturya İtalya'dan gelen tren seferlerini durdurdu

Avusturya İtalya'dan gelen tren seferlerini durdurdu

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşitme kaybı neden olur? İşitme kaybı tedavi edilmezse kalıcı hasara yol açıyor

Önemsenmiyor ama... Uzmanlar uyarıyor: Kalıcı hasara yol açıyor!

'Bağırsak flora bozukluğu depresyona neden olabiliyor'

Bu hastalık depresyona neden oluyor!

Kayak merkezi Palandöken'de yamaç paraşütü keyfi

Palandöken'de yamaç paraşütü yapmadan dönmeyin

Kabızlık için en iyi çözüm su!

Kabızlık tedavisinde en iyi çözüm su!

Çocuklar diyet yaparken nasıl beslenmeli?

Çocuklarda diyetin püf noktaları

Çapraşık diş tedavisi neden önemli?

Dişlerinizin sonunu getiriyor! Tedavi edilmezse...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.