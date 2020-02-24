Testosteron düşüklüğü nedir? Testosteron düşüklüğü kısırlık nedeni mi?

Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç.Dr. Emre Bakırcıoğlu, “Testosteron düşüklüğü yalnızca ileri yaşta değil genç erkeklerde çocuk sahibi olma sorunu yaşayanlarda da görülür. Testosteron seviyeleri yetişkinliğin erken dönemlerinde zirve yapar ve yaş ilerledikçe düşer. 50 yaş ve üzeri erkeklerde meydana gelen cinsel isteksizlik, depresyon, iktidarsızlık, kas kütlesinin azalması, kilo alımı gibi birçok semptomun nedeni düşük testosteron seviyeleriyle ilişkilendirilir. Testosteron düşüklüğü, sperm üretim sorunu olan, çocuk sahibi olma sorunu yaşayan genç yaştaki erkekler de de olabilir” dedi.

TESTOSTERON DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Yüksek oranda testislerde üretilebilen testosteronun, daha az oranlarda böbreküstü bezleri tarafından salgılanabilen erkek cinsiyet hormonu olduğunu ifade eden Dr. Bakırcıoğlu, “Testosteron erkeklerde çeşitli fiziksel, bilişsel, cinsel ve metabolik fonksiyonlar için gereklidir. Ergenlik döneminde testosteron; vücut ve yüz kılı, daha kalın ses ve kas gücü gibi erkeksi özellikler geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca sperm üretimi, kırmızı kan hücrelerinin üretimi, ruh halinin yükseltilmesi, kemiklerin güçlü tutulması ve düşünme yeteneğinin gelişmesi için de testosteron gereklidir. Testosteron değerinin olması normal değerin altında olması, testosteron düşüklüğü olarak adlandırılır. Erkekler yaşlandıkça, testosteron üretme kabiliyeti azalmaya başlar. 40 yaş civarındaki bir erkek için testosteron düzeyi yılda yüzde 1-3 oranında azalmaktadır” diye konuştu.