TESTUD 7 ili yurt dışında tanıtacak

Türkiye'nin termal zenginliklerini yurt dışında tanıtmak amacıyla kurulan Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD), yabancı turistleri konuk edebilecek kapasiteye sahip 7 termal kenti pilot il olarak tespit etti.
TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, yazılı açıklamasında, yaklaşık 6 aydan beri hemen hemen bütün termal kentleri ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını belirterek, kentlerin yabancılara hangi düzeyde hizmet verebileceklerini belirlediklerini kaydetti.
Yılık, yurt dışından termal için Türkiye'ye gelecek turistlerin bu turizme "3-5 gün sıcak suya girip, çıkma" mantığıyla yaklaşmadıklarını belirterek, tatilcilerin en az 15 günlük SPA kürleriyle sağlık bulmayı hedeflediklerini ve bu süreçte de gönüllerince eğlenmek istediklerini bildirdi.
Termal kentlerin kalkınması için yabancı turistlerin mutlaka Türkiye'ye ilgi duymalarını sağlamak gerektiğini ifade eden Yılık, "Konuya sağlık açısından yaklaşan turistler, termal tesislere deniz kum güneşten daha fazla para bırakıyor ama bu kapsamda beklentilerinde de değişiklik oluyor. Kaldığı tesiste SPA kalitesi, FTR merkezi olup olmadığı, akşam geçireceği eğlenceli vakit, gün içerisinde yakınlarındaki turistik mekanların varlığı onlar için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Yılık, yaptıkları kapsamlı araştırmalar sonucunda yurt dışında öne çıkartacakları 7 ili Denizli, Afyonkarahisar, Muğla, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Ankara olarak belirlediklerini aktararak, "İlk etapta bu 7 pilot il üzerinde tanıtım çalışmalarımızı yoğunlaştırıp diğer iller için de çalışmaları başlatacağız. Kasım ayında çalışmamızın ilkini gerçekleştirerek, ticaret odası temsilcileri, seyahat acentaları, doktorlar, bloggerlar ve gazetecilerin bulunduğu 90 kişilik heyetle bu illeri gezeceğiz." açıklamasını yaptı.
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