Teşvik Paketi ABD’de Sosyal Güvenliği Kökten Değiştirebilir

Başkan Joe Biden'ın Perşembe günü attığı imzayla yasalaşarak yürürlüğe giren ve Amerikan Kurtarma Paketi adını taşıyan Corona teşvik yasası, Demokrat Partililer ve ilerici politikaları savunanlar tarafından memnunlukla karşılandı. Yeni yasa; sosyal güvenlik sisteminin kapsamını genişleterek, gıda ve barınma yardımıyla sağlık hizmetlerine daha rahat erişim sağlıyor. Bu nedenle de ailelere doğrudan yardım yaparak yoksulluk döngüsünün kırılmasını amaçlayan geniş çaplı bir girişim olarak değerlendiriliyor. Associated Press haber ajansına göre, teşvik yasası kapsamında gıda güvenliğiyle ilgili programlara 6 milyon dolar, acil kira yardımlarına 25 milyon dolar, ev sahiplerinin konut kredileri (mortgage) ödemelerine acil yardım için de yaklaşık 10 milyar dolar ödenek ayrıldı. İşsizlik yardımı ödemelerinin süresi de Eylül ayı başına kadar uzatıldı. Pakette yer alan bu önlemler, ailelerin ve bireylerin Corona pandemisinin yol açtığı ekonomik zorlukları aşmalarını hedefliyor. Gıda güvenliğini teşvik eden Gıda Araştırma ve Eylem Merkezi adlı örgütten Ellen Vollinger, yasanın geniş kapsamının hem çok çarpıcı olduğunu hem de buna çok ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yasanın bazı maddeleri, Amerika'nın sosyal güvenlik sistemini yeniden yapılandırmayı ve yoksulluk döngüsü içindeki vatandaşları bu döngüden çıkarmayı hedefliyor. Kimilerine göre Başkan Biden'ın öncülük ettiği yasa, ABD'nin 32. Başkanı Franklin D. Roosevelt'in (FDR) Büyük Buhran'ın yarattığı ekonomik çöküşü telafi etmek üzere başlattığı Yeni Düzen (New Deal) adlı uygulamaları hatırlatıyor. Düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü bünyesindeki Metropolitan Politika Programı'ndan uzman Andre Perry, "Franklin Delano Roosevelt’ten bu yana bu kadar büyük bir yön değişimine tanık olmadık. Bu yasa ailelerin, çocukların, yaşlıların gözardı edilemeyecek kadar önemli olduğuna işaret ediyor. Bu yasa, mevcut sosyal güvenlik ağının işe yaramadığının, pandemiden önce de işlevsiz olduğunun kabulüdür" dedi. Ekonomide yeni fay hatları mı belirleniyor? Başkan Biden da tasarıyı Perşembe günü imzalarken bunun Amerika'nın ekonomik fay hatlarının yeniden çizilmesi için başlatılan açık bir girişim olduğunu dile getirdi. Biden, "Bu tarihi yasa, bu ülkenin bel kemiğini yeniden oluşturmayı; çalışan, bu ülkeyi inşa eden orta sınıfa mücadele fırsatı vermeyi hedefliyor" şeklinde konuştu.

Brookings Enstitüsü'nden Andre Perry, çocuk vergi kredisi sisteminin kapsamının genişletilmesinin temel bir değişim olacağına işaret etti. Yasa, çocuklu ailelere, bu yıl içinde çocuk başına 3 bin 600 dolarlık yardım sağlayacak. Yasa ayrıca çocuk vergi indirimi programını milyonlarca aileyi kapsayacak şekilde genişletiyor. Demokrat Partililer, çocuk vergi indirimi programının kapsamının genişletilmesini teşvik ederken, programın ülke çapında çocuk yoksulluğunu yüzde 45 oranında azaltacağını öngören bir araştırmadan destek aldı. Yasa ayrıca halk arasında "gıda kuponu" olarak bilinen Tamamlayıcı Beslenme Yardım Programı (SNAP) kapsamında verilen ve geçen yıl yüzde 15 oranında arttırılan yardımın süresinin Eylül ayına uzatılmasını da öngörüyor. Yasanın bir başka maddesiyse bundan 10 yıl önce eski Başkan Barack Obama döneminde kabul edilen Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası'ndan bu yana federal hükümetin sağlık sigortası sistemine yaptığı en büyük katkıyı içeriyor. Yasa uyarınca sağlık sigortası maliyetleri, birkaç milyon Amerikalı için azalabilir ve eyaletler, yoksul vatandaşlara sağlanan sağlık sigortası yardım programını genişletmek için ödenek alabilir.

Ancak bu değişiklikler, vatandaşlara yapılacak doğrudan nakit yardımı kadar hızlı yapılmayacak. Yasayı olumlu olarak değerlendiren barınma hakkı savunucuları, hem kiracılar hem de konut kredisi ödeyen ev sahipleri için yardım içeren paketin yeterli olduğu görüşünde. Associated Press’e konuşan Ulusal Düşük Gelirli Konut Koalisyonu Başkanı Diane Yentel, yasanın, "Daha önce eşi benzeri yaşanmamış bir zamana verileceği uygun yanıt" olarak değerlendirdi. Yentel, kira ya da konut kredilerini ödeyemeyen insanların evlerinden tahliye edilmesiyle başlayacak bir "tsunamiyi" engellemenin çok ciddi bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi. Ancak Yentel, ekonomik darboğazın ve yardım ihtiyacının pandemi bittikten sonra da devam edeceği uyarısında bulundu, "Düşük gelirli insanların kaybettiği işlerinin çoğu hemen geri gelmeyecek" dedi. Yentel ayrıca Başkan Biden'a seslenerek tahliyeleri engelleyen ulusal moratoryumun süresini bir kararnameyle uzatma çağrısında bulundu. Ulusal kamu sağlığı acil durumu kapsamında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından uygulanan ve aleyhinde açılan davalar hala devam eden mevcut moratoryumun süresi Mart sonunda doluyor.