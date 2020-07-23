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Teşvik Paketi Pazarlığında Beyaz Saray’dan Taviz

23.07.2020 22:56 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçiler 1 trilyon dolarlık yeni kurtarma paketi görüşmelerinde uzlaşmaya yakın. Beyaz Saray bordro vergilerinde kesinti ısrarından geri adım attı

Teşvik Paketi Pazarlığında Beyaz Saray’dan Taviz

Cumhuriyetçiler 1 trilyon dolarlık yeni ekonomik kurtarma paketine ilişkin görüşmelerde uzlaşmaya yakın. Beyaz Saray paketin bordro vergilerinde kesintiyi de kapsaması talebinden geri adım attı.

Yeni kurtarma paketine ilişkin müzakerelere katılan Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray’ın trilyon dolarlık paketi bir an önce çıkarmak istediğini; paketin Başkan Donald Trump’ın uzun süredir pakette olmasını istediği bordro vergileri kesintisini içermeyeceğini söyledi.

CNBC kanalına konuşan Mnuchin, ‘’Bordro vergisi kesintisiyle ilgili sorunlardan biri zaman alması. O yüzden şu anda önceliğimiz doğrudan ödemeler. Bordro vergisi kesintisi şimdilik bu pakette olmayacak ama yeniden gündeme getireceğiz’’ diyerek, bundan sonra başka bir paketin daha olabileceği ihtimalini dile getirdi.

Başkan Donald Trump geçtiğimiz Pazar günü Fox News kanalına verdiği röportajda yeni teşvik paketini bordro vergisi kesintisini kapsamaması halinde imzalamayabileceğini söylemişti.

Cumhuriyetçilerin talebi üzerine Başkan Trump’ın bu ısrarından geri adım atması bir taviz olarak değerlendirildi.

Mnuchin, Beyaz Saray’ın Senato’daki Cumhuriyetçilerl’e süresi 31 Temmuz’da dolacak olan işsizlik yardımının uzatılmasına ilişkin maddenin pakette nasıl yer alacağı konusunda da birlikte çalıştıklarını belirtti.

Takviye işsizlik yardımının miktarı azaltılacak

Corona virüsü salgınından etkilenen iş yerleri ve pandemi sürecinde çalışamadığı için gelir kaybına uğrayan çalışanlar, her eyalet tarafından belirlenen işsizlik yardımına ek olarak haftalık 600 dolarlık ödeme alıyor.

Trump yönetimi 2,2 milyar dolarlık bir önceki paket kapsamında verilen bu miktarın çalışanların işlerine dönmelerini teşvik etmek amacıyla düşürülmesini istiyor.

Bazı çalışanların bu takviye yardımla pandemi öncesinde kazandığı paradan daha fazlasını kazandığına dikkat çeken Maliye Bakanı Mnuchin, ‘’Evde kalan insanlara çalıştıkları zaman kazandıklarından daha fazla para ödemeyeceğiz. O nedenle normalde kazandıkları ücretin yüzde 70’ni ödeme seçeneği üzerinde duruyoruz. Ayrıntıları üzerine çalışıyoruz’’ dedi.

600 dolarlık takviye desteğin süresi ise 25 Temmuz Cuma günü doluyor. Bu miktarın 200 dolara indirilmesi ve daha sonra da her eyaletin işsizlik yardımı miktarına göre yeniden düzenlenmesi seçeneği değerlendiriliyor. Bazı Cumhuriyetçilerse daha aşamalı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savunuyor.

Cumhuriyetçiler'in paketi neleri kapsıyor?

Paketin nakdi yardıma ihtiyaç duyan eyaletlere yeni kaynak sağlaması beklenmiyor. Paket okulların yeniden açılması için 105 milyar dolar; çocuk bakımı merkezlerinin daha güvenli koşulları oluşturması için de 15 milyar dolar kaynak sağlanmasını öngörüyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’ın teşvik paketi kapsamında üzerinde anlaştığı az sayıda konulardan biri, Amerikalılar’a bir önceki pakette olduğu gibi bir sefere mahsus olmak üzere 1.200 dolarlık doğrudan para yardımı yapılması.

Kongre kaynaklarına göre, paket kapsamında yıllık belirli bir miktarın altında gelire sahip ailelere kişi başı 1.200 dolar doğrudan nakdi yardım yapılması öngörülüyor.

Pakete ilişkin tasarının iş yerlerinin istihdam ettikleri çalışanların ücretlerini ödemeleri ve pandemi sürecinde yeni güvenlik protokollerini uygulamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmalarını sağlamak üzere vergi indirimi de öngörüyor.

Maliye Bakanı Mnuchin, Senato’daki Cumhuriyetçiler’le hazırlanan paketin virüs testi çalışmalarına ayrılmak üzere 16 milyar dolarlık yeni bir kaynağı da kapsayacağını belirtti.

Demokratlar paketi yetersiz buluyor

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ın ayrıntılarını açıklayacağı pakete ilişkin Cumhuriyetçi senatörler ve Başkan Trump arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. Demokratlarsa paketin kapsamını yetersiz buluyor.

Senato’daki Demokratların lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçiler’in paketinin gayriciddi olduğunu ve paketin tatmin edici olmadığını söyledi.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Perşembe günü düzenlediği haftalık basın toplantısında haftalık 600 dolarlık takviye işsizlik yardımının devam etmesi konusunda kararlı olduklarını; işsizlik yardımının teşvik paketinden ayrı bir şekilde geçici olarak uzatılması görüşüne sıcak bakmadığını söyledi.

İki ay önce Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin sunduğu 3 trilyon dolarlık yardım paketini onaylayan Demokratlar, Cumhuriyetçiler ve Trump arasında yaşanan görüş ayrılıklarının kriz sırasında ihtiyaç duyulan yardımı geciktirdiğini belirtiyor.

Demokratlar’ın paketi ise okulların yeniden açılması için 430 milyar dolar kaynak ayrılmasını, daha fazla miktarda işsizlik yardımı ve doğrudan nakdi yardım sağlanmasını, mortgage ve kira ödemeleri bu dönemde gecikenlere yardım yapılmasını öngörüyor. Cumhuriyetçiler’in paketinde ise bu konuda bir madde yer almıyor.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, 10 senatörün ayrı ayrı hazırladığı tasarılardan oluşan paketi Demokratlar’la müzakerelerde bir başlangıç noktası olarak görüyor.

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