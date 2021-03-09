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“Teşvik Paketi Temsilciler Meclisi’nde Çarşamba Oylanacak”

09.03.2021 03:53 | Son Güncelleme:
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“Teşvik Paketi Temsilciler Meclisi’nde Çarşamba Oylanacak”

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’ye göre Senato’nun kendi versiyonunu kabul ettiği 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi Çarşamba günü Meclis’te görüşülerek oylanacak

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’ye göre Senato’nun kendi versiyonunu kabul ettiği 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi Çarşamba günü Meclis’te görüşülerek oylanacak.

ABD’de 1960’lı yıllardan bu yana görülen en geniş kapsamlı yoksulluk karşıtı önlemleri içeren teşvik paketi Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasının ardından Başkan Joe Biden’a imza için gidecek. Demokratlar dev teşvik paketini Pazar gününe kadar Meclis’ten geçirmeyi hedefliyor. Pazar günü aynı zamanda federal işsizlik yardımlarının da süresinin dolacağı tarih.

Senato, Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü yardımlarını içeren teşvik paketini Cuma günü başlayan ve yaklaşık iki düzine oylama ve kapalı kapılar ardında saatlerce süren müzakereleri içeren oturumun ardından Cumartesi günü 49'a karşı 50 oyla kabul etmişti.

Teşvik paketinin Senato’nun karşısına giden ilk versiyonunda asgari ücretin saatte 15 dolara çıkartılması ve işsizlik ek yardımlarının 29 Ağustos’a kadar uzatılması gibi maddeler de vardı. Ancak Senato paketin kendi versiyonunda bu maddeleri eledi ya da değiştirdi.

Teşvik paketinin Senato versiyonunda asgari ücretin arttırılması çıkartılırken ek işsizlik yardımının miktarının haftada 400 dolardan 300 dolara indirilmesi, ancak 29 Ağustos yerine 6 Eylül’e kadar sürdürülmesi maddeleri yer aldı.

Pelosi, tasarının Temsilciler Meclisi’nde son kez oylanmasının Senato’dan belgelerin gelme tarihine bağlı olduğunu belirtti ve en geç Çarşamba sabahına işaret etti.

Tasarının ilk versiyonu Temsilciler Meclisi’nden hiçbir Cumhuriyetçi’nin desteği olmaksızın geçmişti.

İki ılımlı Demokrat, Cumhuriyetçiler’e katılarak paketin bu versiyonuna karşı oy kullanmıştı. Demokratlar’ın tasarıyı geçirmek için çok sayıda oy kaybetmemeleri gerekiyor. Meclis’teki ilk oylamada Cumhuriyetçiler’in yanında yer alan Oregon temsilcisi Demokrat Kurt Schrader, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Senato’da yapılan değişikliklerin ardından tasarıya oy vereceğini bildirdi.

Salgının başında Corona virüsü teşviklerini destekleyen Cumhuriyetçiler Biden’ın desteklediği bu paketin maliyetini ise eleştiriyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında pakette bazı değişiklikler olsa da tasarının Biden’ın başlangıçtaki önerilerinin temelini koruduğunu belirtti.

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