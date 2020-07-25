“Teşvik Paketinde Uzlaşma Haftalar Alabilir”

Corona virüsü vakalarının arttığı ABD’de Cumhuriyetçiler yeni ekonomik teşvik paketinin ayrıntılarını henüz açıklamış değil. Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, uzlaşma sağlanmasının haftalar alabileceğini söyledi.

ABD Kongresi, süresi bu ay sonunda dolacak olan bir önceki 2 trilyon 200 milyar dolarlık teşvik paketinin ardından yeni bir ekonomik paketle ilgili müzakere yürütüyor. Ancak hem Cumhuriyetçiler'in kendi içinde hem de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında hafta başından bu yana süren müzakerelerde, yeni teşvik paketinin içeriğine dair görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Senato’daki Cumhuriyetçiler'in lideri Mitch McConnell, hazırladıkları yeni teklifin ayrıntılarını gelecek hafta açıklayacaklarını ancak teklifin pandemi döneminde takviye ödemeyle güçlendirilen işsizlik yardımının sadece kısmen uzatılmasını içereceğini söyledi.

Washington Post’un haberine göre Mitch McConnell Cuma günü Kentucky’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin paket üzerinde uzlaşmaya varmasının haftalar alabileceğini belirtti; “Umarım önümüzdeki birkaç hafta içinde üzerinde anlaşabileceğimiz bir paket konusunda ortak noktada buluşuruz” dedi.