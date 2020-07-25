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“Teşvik Paketinde Uzlaşma Haftalar Alabilir”

25.07.2020 17:30 | Son Güncelleme

ABD’de Cumhuriyetçiler yeni teşvik paketinin ayrıntılarını haftaya açıklayacak. Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri McConnell "Uzlaşma haftalar alabilir" dedi

“Teşvik Paketinde Uzlaşma Haftalar Alabilir”

Corona virüsü vakalarının arttığı ABD’de Cumhuriyetçiler yeni ekonomik teşvik paketinin ayrıntılarını henüz açıklamış değil. Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, uzlaşma sağlanmasının haftalar alabileceğini söyledi.

ABD Kongresi, süresi bu ay sonunda dolacak olan bir önceki 2 trilyon 200 milyar dolarlık teşvik paketinin ardından yeni bir ekonomik paketle ilgili müzakere yürütüyor. Ancak hem Cumhuriyetçiler'in kendi içinde hem de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında hafta başından bu yana süren müzakerelerde, yeni teşvik paketinin içeriğine dair görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Senato’daki Cumhuriyetçiler'in lideri Mitch McConnell, hazırladıkları yeni teklifin ayrıntılarını gelecek hafta açıklayacaklarını ancak teklifin pandemi döneminde takviye ödemeyle güçlendirilen işsizlik yardımının sadece kısmen uzatılmasını içereceğini söyledi.

Washington Post’un haberine göre Mitch McConnell Cuma günü Kentucky’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin paket üzerinde uzlaşmaya varmasının haftalar alabileceğini belirtti; “Umarım önümüzdeki birkaç hafta içinde üzerinde anlaşabileceğimiz bir paket konusunda ortak noktada buluşuruz” dedi.

Pelosi: “İşsizlik yardımının paketten ayrı geçici uzatılmasına karşıyız”

Demokratlar’ın ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre yeni paketin ayrıntıları konusunda çalışmayı sürdürürken, haftalık 600 dolarlık takviye işsizlik yardımının geçici olarak uzatılmasına karşı olduklarını söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Pelosi, “İşsizlik yardımları konusunun teşvik paketinden ayrı olarak değerlendirilmesi ve Cumhuriyetçiler karşısında diğer gereksinimlerin karşılanması konusunda pazarlık gücünün kaybedilmesine karşıyım” dedi.

“600 dolarımı alabilecek miyim?”

Nancy Pelosi, Amerikalılar’ın haftalık işsizlik yardımı konusundaki hassasiyetini anlatmak amacıyla, yaptığı bir telefon görüşmesini de basın mensuplarıyla paylaştı.

Pelosi, aktör Rob Reiner’ı babasının vefatı sebebiyle başsağlığı dileklerini iletmek üzere telefonla aradığını; ancak karşısına çıkan kişinin yanlış numarayı aradığını söylediğini belirtti; “Telefondaki adam ‘sanırım yanlış numarayı aradınız ama aramanıza memnun oldum. Bir sorum var. 600 dolarımı alabilecek miyim?’ diye sordu” sözleriyle yaşanan diyalogu anlattı.

Bir önceki ekonomik paket kapsamında her eyaletin belirlediği işsizlik yardımının yanı sıra haftalık 600 dolarlık maddi destek sağlanmıştı. Ancak bu işsizlik yardımının süresi ay sonunda doluyor. Cumhuriyetçiler, bu miktarda işsizlik yardımını devam ettirerek işsiz kalan kesime pandemi öncesinde kazandıkları ücretten daha fazla para ödenmesinden yana değil. Bu durumun insanları işe dönmemeye teşvik edeceği görüşünü savunuyor ve bu nedenle de 600 dolarlık miktarın azaltılması gerektiğini belirtiyor.

Cumhuriyetçiler, yeni ekonomik teşvik paketi kapsamında, pandemi sırasında işsiz kalanlara daha önce kazandıkları maaş ya da ücretin yüzde 70’ine denk gelecek miktarda işsizlik yardımının yapılması üzerinde duruyor.

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