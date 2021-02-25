Teşvik Paketine Cumhuriyetçiler'den Destek Yok

Amerika’da, Corona virüsü pandemisinin getirdiği ekonomik krizle mücadele amacıyla Demokratlar’ın sunduğu 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine Cumhuriyetçiler karşı çıkıyor.
Teşvik paketi, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Cuma günü oylamaya sunuluyor. Reuters haber ajansına göre 100 üyeli Senato’da 50 üyesi olan Demokratlar, paketin bazı Cumhuriyetçiler’den de destek görerek hızlı bir şekilde onaylanmasını ve Mart ayı ortalarında tasarının Biden’ın imzasına sunulmasını umuyor. Ancak Cumhuriyetçi senatörler arasında pakete kabul oyu vereceğini açıklayan henüz olmadı.
Cumhuriyetçiler, işsizlik maaşı, tek seferlik mali yardım, işletmelere desteğin yanı sıra asgari ücretin yükseltilmesi gibi çeşitli yardım önerileri içeren teşvik paketine, okulların yeniden açılması ve işletmelerin yeniden faaliyete geçirilerek istihdamın arttırılmasını sağlama konusunda yeterli olmadığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.
“Bu tasarı aşırı maliyetli”
Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi azınlık lideri Kevin McCarthy konuyla ilgili olarak, “Sanırım Cumhuriyetçiler’in hepsi üç temel şey istiyor. Bu da bizi yeniden işimizin başına, okullara ve sağlığımıza kavuşturan bir tasarı. Mevcut tasarı aşırı maliyetli, usülsüz ve aşırı liberal” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçiler, Biden yönetiminin planlarına karşı muhalefeti daha da güçlendirirken, Demokratlar da önerilen teşvik paketini desteklemeye devam ediyor.
Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer Senato’da yaptığı konuşmada tepkisini, “Kongre’deki Cumhuriyetçiler herşeye karşı çıkacaksa onlara yanıtım şu: Bol şans!” sözleriyle ifade etti.
Demokratlar’ın paketinin Senato’da onaylanabilmesi için en az 60 oy gerekiyor ancak son seçimlerin ardından 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat üyenin yer aldığı Senato’da 10 Cumhuriyetçi’nin partilerinden farklı yönde hareket etmesi beklenmiyor.
Pakete dahil edilen ve partiler arasında en büyük görüş ayrılığı yaratan madde ise 2009 yılından bu yana 7,25 dolar olan saatlik asgari ücretin beş yıl içinde 15 dolara çıkarılması.
Pakette Corona virüsü pandemisi sürecinde Amerikalılar’a 1,400 dolarlık tek seferlik bir nakit yardım sunulması için bir madde de yer alıyor. Tasarının onaylanması halinde, okullarda ve kamu kurumlarında Corona virüsü testi ve aşı yapılmasını hızlandırıp yaygınlaştırmak için de milyarlarca dolar ayrılmış olacak. Acil durum işsizlik maaşları da bu teşvik paketinin içinde.
Cumhuriyetçiler arasında bazı etkili isimler; tasarıyı, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketine, temsil ettikleri eyaletlerdeki bazı projelere ayrıcalıklı yardım sunulmasını sağlayacak maddeler ekledikleri gerekçesiyle de eleştiriyor.