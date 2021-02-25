Teşvik Paketine Cumhuriyetçiler'den Destek Yok

Amerika’da, Corona virüsü pandemisinin getirdiği ekonomik krizle mücadele amacıyla Demokratlar’ın sunduğu 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine Cumhuriyetçiler karşı çıkıyor.

Teşvik paketi, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Cuma günü oylamaya sunuluyor. Reuters haber ajansına göre 100 üyeli Senato’da 50 üyesi olan Demokratlar, paketin bazı Cumhuriyetçiler’den de destek görerek hızlı bir şekilde onaylanmasını ve Mart ayı ortalarında tasarının Biden’ın imzasına sunulmasını umuyor. Ancak Cumhuriyetçi senatörler arasında pakete kabul oyu vereceğini açıklayan henüz olmadı.

Cumhuriyetçiler, işsizlik maaşı, tek seferlik mali yardım, işletmelere desteğin yanı sıra asgari ücretin yükseltilmesi gibi çeşitli yardım önerileri içeren teşvik paketine, okulların yeniden açılması ve işletmelerin yeniden faaliyete geçirilerek istihdamın arttırılmasını sağlama konusunda yeterli olmadığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

“Bu tasarı aşırı maliyetli”

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi azınlık lideri Kevin McCarthy konuyla ilgili olarak, “Sanırım Cumhuriyetçiler’in hepsi üç temel şey istiyor. Bu da bizi yeniden işimizin başına, okullara ve sağlığımıza kavuşturan bir tasarı. Mevcut tasarı aşırı maliyetli, usülsüz ve aşırı liberal” ifadelerini kullandı.