HABER

Teşvik sonuçları 2018: MEB özel okul teşvik yerleştirme sonuçları sorgulama

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.09.2018 10:31 | Son Güncelleme

MEB tarafından özel okullar için eğitim-öğretim desteği için teşvik yerleştirme sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. 16 Ağustos'ta yapılan başvurular sonrasında 7 Eylül'de tercih yapmaya hak kazananlar açıklanmıştı. Teşvik sonuçlarına göre öğrenciler ve veliler, gitmek istedikler için tercihlerini yaptılar. Şimdi ise teşvik yerleştirme sonuçlarının MEB tarafından açıklanması bekleniyor. MEB teşvik yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ve teşvik başvuru yerleştirme sonuç takvimi haberimizde.

Teşvik sonuçları 2018: MEB özel okul teşvik yerleştirme sonuçları sorgulama

Özel okul teşvik yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB tarafından 2018-2019 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği için başvurular 16 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde yapıldı. Bu başvurular sonrasında kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler, 7 Eylül tarihinde MEB tarafından açıklandı. Bu adaylar, gitmek istedikleri özel okulları, özel okulların MEBBİS üzerinden verdikleri kontenjan durumlarına göre yaptılar. Ve şimdi öğrenci ve veliler, tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Peki 2018 teşvik yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB teşvik yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ve teşvik başvuru yerleştirme sonuç takvimi haberimizde.

MEB 2018 TEŞVİK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

MEB tarafından yayınlanan Eğitim ve Öğretim Desteği kılavuzunda yer alan sonuç takvimine göre 2018 teşvik yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanması gerekiyor. Aşağıdak verdiğimiz link üzerinde teşvik yerleştirme sonuçları sorgulaması yapabilirsiniz.

TEŞVİK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA

tesvik-sonuclar-takvimi

KAYIT TARİHLERİ

Özel okul teşvik sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan öğrenciler, tercihlerini 7-14 Eylül tarihleri arasında yapacaklar. Tercihlere göre yerleştirme sonuçları 17 Eylül 2018 tarihinde açıklanacak. 17 - 21 Eylül tarihleri ise nakil ve kesin kayıt tarihleri. Ek yerleştirmeler 24 Eylül'de, ek yerleştirme kayıtları ise 24-28 Eylül tarihlerinde yapılacak.

tesvik-sonuclari

TEŞVİK HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

b) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

c) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

ç) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

d) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

e) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacak.

f) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

PARTNERKimliği ortaya çıktıKimliği ortaya çıktı
Anne- babalara, 'anlayış' ve 'sabır' tavsiyesiAnne- babalara, 'anlayış' ve 'sabır' tavsiyesi
Üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman sona eriyor? (2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu)Üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman sona eriyor? (2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eğitim Öğretim Desteği meb teşvik yerleştirme sonuçları özel okul teşvik yerleştirme sonuçları sorgulama

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman sona eriyor? (2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu)

Üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman sona eriyor? (2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

22. dönem POMEM 2. yedek aday yerleştirme sonuçları belli oldu! 23. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?

22. dönem POMEM 2. yedek aday yerleştirme sonuçları belli oldu! 23. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

KYK yurt yedek yerleştirme tarihleri belli oldu! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK yurt yedek yerleştirme tarihleri belli oldu! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.