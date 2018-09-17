Teşvik sonuçları 2018: MEB özel okul teşvik yerleştirme sonuçları sorgulama

Özel okul teşvik sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan öğrenciler, tercihlerini 7-14 Eylül tarihleri arasında yapacaklar. Tercihlere göre yerleştirme sonuçları 17 Eylül 2018 tarihinde açıklanacak. 17 - 21 Eylül tarihleri ise nakil ve kesin kayıt tarihleri. Ek yerleştirmeler 24 Eylül'de, ek yerleştirme kayıtları ise 24-28 Eylül tarihlerinde yapılacak.

MEB tarafından yayınlanan Eğitim ve Öğretim Desteği kılavuzunda yer alan sonuç takvimine göre 2018 teşvik yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanması gerekiyor. Aşağıdak verdiğimiz link üzerinde teşvik yerleştirme sonuçları sorgulaması yapabilirsiniz.

Özel okul teşvik yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB tarafından 2018-2019 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği için başvurular 16 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde yapıldı. Bu başvurular sonrasında kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler, 7 Eylül tarihinde MEB tarafından açıklandı. Bu adaylar, gitmek istedikleri özel okulları, özel okulların MEBBİS üzerinden verdikleri kontenjan durumlarına göre yaptılar. Ve şimdi öğrenci ve veliler, tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Peki 2018 teşvik yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB teşvik yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ve teşvik başvuru yerleştirme sonuç takvimi haberimizde.

TEŞVİK HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

b) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

c) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

ç) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

d) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

e) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacak.

f) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

