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  4. Teşvikiye'de iki kadına darp iddiası ile ilgili Bakan Yanık'tan açıklama

Teşvikiye'de iki kadına darp iddiası ile ilgili Bakan Yanık'tan açıklama

08.06.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli Teşvikiye'de park içerisinde tartıştığı iki kadını darbettiği iddia edilen E.Ç., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız." dedi.

Teşvikiye'de iki kadına darp iddiası ile ilgili Bakan Yanık'tan açıklama

Şişli Teşvikiye'de park içerisinde tartıştığı iki kadını darbettiği iddia edilen E.Ç., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yanık'ın açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız." ifadeleri yer aldı.

DHA

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