"Tetanos ve difteri aşısını ülkemizde üretmeye başlayacağız"

KAYSERİ (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Bugün geldiğimiz noktada tetanos, difteri aşısının antijen, formülasyon, dolum ve paketleme aşamalarının ülkemizde yapılması için ihalesini yaptık. Tetanos, difteri aşısını, antijenden itibaren 2019 yılı ortalarından sonra ülkemizde üretmeye başlayacağız." dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Erciyes Teknopark tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "Milli Aşı ve İlaç Çalıştayı"nda konuşan Meşe, ilaç ve aşıda yerlileşmenin, bütün ülkeler için savunma sanayisi kadar stratejik bir konu olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı olarak ilaçta yerlileşme projesi kapsamında 6 milyar liralık ürünün Türkiye'de üretilmesini amaçladıklarının altını çizen Meşe, "Bu çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 3,1 milyar liralık ürünü yerelleştirdik. 2016 yılında kutu bazında yüzde 75 olan imal ilaç oranını 2017'de yüzde 80'e çıkardık. İlaçlar kadar diğer stratejik önemi olan aşıları maalesef şu an ülkemizde sadece ithalat yoluyla temin ediyoruz. Döviz olarak bu aşılar satın alınıyor. Dolar bazında alınıyor, TL cinsinden yaklaşık 1 milyar TL civarında. Bu konuya Sağlık Bakanlığı olarak harcama yapıyoruz." diye konuştu.