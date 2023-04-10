MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Tetikçinin Oğlu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Tetikçinin Oğlu oyuncuları arasında kimler var kimler

Tetikçinin Oğlu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Tetikçinin Oğlu oyuncuları arasında kimler var kimler

10.04.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tetikçinin Oğlu dizisi için geri sayım başladı. Yeni dizi Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek’in oturduğu dizi her hafta salı akşamları ekrana gelecek. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Tetikçinin Oğlu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Tetikçinin Oğlu oyuncuları arasında kimler var kimler

Tetikçinin Oğlu dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yeni dizi Tetikçinin Oğlu salı akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak’ın üstlendiği, genel hikaye ve senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek’in oturduğu Tetikçinin Oğlu dizisinde Korkmaz karakterine Timuçin Esen, İskender karakterine ise Şevket Çoruh hayat veriyor.

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİ KONUSU

Kırk yılın dostu Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları için kıyasıya bir çatışmaya girerler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun öcünü almaya çalışan İskender geçmişi ile yüzleşecek; yıllar sonra oğlu Metin'i (Genco Özak) bulan Korkmaz ise yeniden baba olmayı öğrenmek zorunda kalacaktır.

tetikçinin-oğlu-dizisi

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİ OYUNCULARI

Tetikçinin Oğlu dizisi oyuncuları arasında Timuçin Esen, Şevket Çoruh, Genco Özak'ın yanı sıra, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi isimler bulunuyor.

tetikçinin-oğlu-konusu

Dizinin yeni tanıtımında ünlü şarkıcı Nükhet Duru da yer alıyor. Bir pansiyon sahibini canlandıracak olan Duru, dizide konuk oyuncu olarak yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar'ın Zenan'ıydı! Melike Güner'in son halini görenler şaştı kaldı Doktorlar'ın Zenan'ıydı! Melike Güner'in son halini görenler şaştı kaldı
Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!
Tiktok fenomeni ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi Tiktok fenomeni ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi

En Çok Okunan Haberler

Sadullah Ergin'den ilk açıklama

Sadullah Ergin'den ilk açıklama

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

Motorine bu gece zam geliyor…

Motorine bu gece zam geliyor…

Listeler sonrası iddialı sözler! Canlı yayında sayı verdi 'Simülasyonu...'

Listeler sonrası iddialı sözler! Canlı yayında sayı verdi 'Simülasyonu...'

Erdoğan'ın sözleri gündem olmuştu! İmamoğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın sözleri gündem olmuştu! İmamoğlu'ndan yanıt

Sergen ile görüşme iptal! Trabzonspor'un hocasını Fenerbahçe getirdi

Sergen ile görüşme iptal! Trabzonspor'un hocasını Fenerbahçe getirdi

İlginizi Çekebilir

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.