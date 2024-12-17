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  4. Tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getirmişler! Her şey 8 ay önce planlanmış

Tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getirmişler! Her şey 8 ay önce planlanmış

17.12.2024 20:28
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda; azmettiriciler Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın, olaydan 8 ay önce cinayeti planlayıp, tasarladıkları belirtildi.

Tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getirmişler! Her şey 8 ay önce planlanmış

Sinan Ateş cinayetinin gerekçeli kararı açıklandı. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş da 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

8 AY ÖNCE PLAN YAPMAYA BAŞLADILAR!

5 sanık 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda azmettirici Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın, Sinan Ateş'i öldürmek için 8 ay önce plan yapmaya başladıkları, bu kapsamda olayı ne zaman, nerede, nasıl, kimlerle, hangi araçlarla gerçekleştireceklerini, olayın öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağını olaydan önce detaylı olarak planladıkları ve bu plan doğrultusunda icra ettikleri belirtildi. Bu kapsamda olay öncesinde maktulün nerede oturduğu, görev yaptığı, ofisinin neresi olduğu, ne zaman, nerede, kimlerle gününü nasıl geçirdiği, nerede, nasıl yaşadığı gibi konularda detaylı araştırma yaptıkları, maktulün kişisel, ailevi ve mesleki yaşantısı konusunda ayrıntılı bilgi topladıkları belirtildi. Tolgahan Demirbaş'a Sinan Ateş'in evinin konumunu Burak Kılıç'ın gönderdiği, Ankara Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan şüpheli Mustafa Ensar Aykal'ın da Sinan Ateş'in telefon ve adres bilgilerini gönderdiği belirtildi. Tolgahan Demirbaş'ın, olay gerçekleştikten sonra tetikçi Eray Özyağcı ve onu olay yerinden motosikletle kaçıran Vedat Balkaya'yı, 06 BSG 411 plakalı beyaz renkli araç ile Gölbaşı ilçesinde beklediği, sonra da aynı araçla kaçırdığı belirtildi.

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DAHA ÖNCE MOTOSİKLET İLE OLAY YERİNE GELDİ!

Şüpheli Doğukan Çep'in olayın diğer azmettiricisi olduğu, Doğukan Çep'in şüpheliler Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'u maktulü öldürmek üzere azmettirdiği, şüpheli Eray Özyağci'nin silah kullanma konusunda usta olduğu, şüpheli Vedat Balkaya'nın motokurye olduğu, iyi şekilde motosiklet kullandığı, olayın öncesinde ve sonrasında daha hızlı, esnek ve rahat hareket edebilmek üzere motosiklet ile olay yerine gelinmesi ve olay yerinden uzaklaşılmasının planlandığı, diğer şüpheli Suat Kurt'un olaydan önce, olay sırasında yoğun şekilde keşif ve gözcülük yaptığı, olayın tarafları ve azmettiricileri arasında bilgi ve veri paylaşımı yaptığı, bu suretle şüpheliler Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un maktulün öldürülmesi ve müşteki Selman Bozkurt'un öldürülmesine teşebbüs edilmesi olayında eylem üzerinde ortak hakimiyetlerinin bulunduğu kaydedildi.

Olaydan önce şüpheliler Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un Ankara dışında oldukları, şüpheli Doğukan Çep'in bu 3 şüpheliyi Ankara'ya gönderdiği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul'da görev yapan şüpheliler polis memurları Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak'ın maktulü öldürecek olan ve aranma kaydı bulunan şüpheli Eray Özyağci'yi 27 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'dan Ankara'ya getirdikleri ve Ankara'da kalacağı şüpheli Zekeriya Asarkaya'nın evine bırakıp aynı araç ile tekrar İstanbul'a döndükleri belirtildi. Şüphelilerin, olayın gerçekleşmesi ardından da kaçtıkları belirtildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Sinan Ateş
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