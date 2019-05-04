TEV, 52. kuruluş yıl dönümünü kutladı

"TEV, hayırseverlerimizden aldığı güçle büyümesini devam ettirmiş, bugün ülkemizin gurur kaynağı ve örnek bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. Ben de bu vesile ile TEV'e ve ülkemize hizmet etmekten, bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Atatürk'ün aydınlık bir gelecek hayali ve umuduyla, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başlattığı milli eğitim seferberliğini bir vazife kabul ederek, 1967'den bu yana aynı ruh ve azimle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu yoldaki kararlılığımızı daima ışığımız olan 'Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.' sözünden, gücümüzü ise elbette ki siz kıymetli hayırseverlerimizden alıyoruz."

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, bağışçıları ve 250 bine yaklaşan burs sayısıyla TEV'in "Türkiye'nin Eğitim Vakfı" olduğunu belirterek, "2018'de vizyonumuz çerçevesinde hedeflerimize ulaşmak için azami güçle çalıştık. Gerek iletişimi gerekse ayırdığımız kaynaklar bakımından etkin çalışılan, vakıf tarihine geçecek başarılara imza attığımız bir yıl oldu. 80 hibe ve vasiyet bağışçısıyla tarihimizin en yüksek bağışçı adedine ulaştık." dedi.

Kutlamaya katılan oyuncu Türkan Şoray da "TEV, Atatürk ilkelerine bağlı, özgür düşünceyi, aklı ve bilgiyi esas alan görüşleri ile ülkenin yetişmesine katkı vermiş ve vermeye devam ediyor. Eğitim ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Bu sorunun anahtarı çağdaş eğitim. Ben de bu bilinçle 1973 yılında Hisarüstü’nde bir ilkokul yaptırmıştım ve bunun manevi huzurunu ve duygularını taşıyorum. Türk Eğitim Vakfı’nın bana gösterdiği bu teveccühten gerçekten çok mutluluk duydum. Bundan sonra kabul ederlerse vakfın gönüllü üyesi olmak istiyorum." diye konuştu.

Etkinlikte Türk sanat müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer sahne aldı.

