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  4. TEV, bağışçısı olan sanatçı Safiye Ayla Targan'ı kabri başında andı

TEV, bağışçısı olan sanatçı Safiye Ayla Targan'ı kabri başında andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay: - "Safiye Ayla Targan'ın 90 yıllık yaşamından aldığımız bir kesiti sunduğumuz, hayatı boyunca biriktirdiği gazete küpürlerinden faydalanarak senaryolaştıran bir belgesel hazırladık. Bu mini belgeselin gösterimleri ve özel eşyalarının, kıyafetlerinin kamuya açılacağı sergimiz sanatçının Sıraselviler'deki evinde 17-22 Ocak tarihleri arasında açık olacak"

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV), bağışçısı olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Ayla Targan'ı kabri başında andı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sahneye çıkan ilk Türk kadın solistlerden, eşi Şerif Muhiddin Targan ile Türk Sanat Müziği'ne unutulmaz katkılar yapmış ölümsüz ses Safiye Ayla Targan, ölümünün 22. yıl dönümünde, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında, TEV yönetimi ve bursiyerler, sanatçının yakınları ve sanatçı dostları tarafından anıldı.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, gençlere hayatları boyunca hakikati aramaları ve özgün olmaları tavsiyesinde bulunan Safiye Ayla Targan'ı rahmet ve şükranla andıklarını belirterek, sanatçının "Memleketin en büyük ihtiyacı eğitimdir" diyerek sanat hayatından kazandığı mal varlığını 1968 yılında hazırladığı vasiyetnamesiyle vakfa bağışladığını kaydetti.

Müzik ve güzel sanatlar alanında eğitim gören öğrencilere Safiye Ayla Targan adına verilen burs fonundan bugüne kadar 1745 burs sağlandığını dile getiren Günay, şöyle devam etti:

"Kendisi hiç şüphesiz yaşarken olduğu gibi, vefatının ardından da vakfımızın gücüne güç katan, çok kıymetli bir isim. Onu yeni nesillere tanıtmak ve adını yaşatmak arzusuyla anma etkinliklerimiz kapsamında yeni bir projeye imza atıyoruz. Safiye Ayla Targan'ın hayırsever, eğitim neferi yönünü ve zorluklarla dolu yaşamını nasıl bir başarı hikayesine dönüştürdüğünü, kendisinin 90 yıllık yaşamından aldığımız bir kesiti sunduğumuz, hayatı boyunca biriktirdiği gazete küpürlerinden faydalanarak senaryolaştıran bir belgesel hazırladık. Bu mini belgeselin gösterimleri ve özel eşyalarının, kıyafetlerinin kamuya açılacağı sergimiz sanatçının Sıraselviler'deki evinde Ayla Apartmanı'nda 17-22 Ocak tarihleri arasında açık olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Safiye Ayla Targan Türk Eğitim Vakfı

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