TEV, bağışçısı olan sanatçı Safiye Ayla Targan'ı kabri başında andı

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV), bağışçısı olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Ayla Targan'ı kabri başında andı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sahneye çıkan ilk Türk kadın solistlerden, eşi Şerif Muhiddin Targan ile Türk Sanat Müziği'ne unutulmaz katkılar yapmış ölümsüz ses Safiye Ayla Targan, ölümünün 22. yıl dönümünde, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında, TEV yönetimi ve bursiyerler, sanatçının yakınları ve sanatçı dostları tarafından anıldı.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, gençlere hayatları boyunca hakikati aramaları ve özgün olmaları tavsiyesinde bulunan Safiye Ayla Targan'ı rahmet ve şükranla andıklarını belirterek, sanatçının "Memleketin en büyük ihtiyacı eğitimdir" diyerek sanat hayatından kazandığı mal varlığını 1968 yılında hazırladığı vasiyetnamesiyle vakfa bağışladığını kaydetti.

Müzik ve güzel sanatlar alanında eğitim gören öğrencilere Safiye Ayla Targan adına verilen burs fonundan bugüne kadar 1745 burs sağlandığını dile getiren Günay, şöyle devam etti: