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Tevetoğlu soyadını istemedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

Popstar Tarkan’ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu ile üç yıl önce anlaşmalı olarak boşanan Birsel Tevetoğlu, yeni bir dava açarak “Tevetoğlu” soyadını kullanmak istemediğini belirtti.

Tevetoğlu soyadını istemedi

İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açan Birsel Tevetoğlu, eski eşiyle 2 Temmuz 2005 yılında evlendiğini, bu evlilikten müşterek bir kızlarının olduğunu belirtti.

Boşandıktan sonra davalı Hakan Tevetoğlu’nun rızasıyla belirli bir süre “Tevetoğlu” soyadını kullandığını dilekçesinde anlatan Birsel Tevetoğlu, “Çocuğumun büyümüş olması ve çevremde de “Keser” soyadıyla tanındığım için bu davayı açtım. Nüfusa kayıtlı “Tevetoğlu” soyadının kaldırılarak “Keser” soyadımı kullanılmasını ve nüfusa kayıt edilmesini talep ediyorum” dedi. (Hürriyet)

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Tarkan tarakn tevetoğlu

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popstar değil MEGASTAR TARKAN TEVETOĞLU
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