Tevetoğlu soyadını istemedi

İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açan Birsel Tevetoğlu, eski eşiyle 2 Temmuz 2005 yılında evlendiğini, bu evlilikten müşterek bir kızlarının olduğunu belirtti.

Boşandıktan sonra davalı Hakan Tevetoğlu’nun rızasıyla belirli bir süre “Tevetoğlu” soyadını kullandığını dilekçesinde anlatan Birsel Tevetoğlu, “Çocuğumun büyümüş olması ve çevremde de “Keser” soyadıyla tanındığım için bu davayı açtım. Nüfusa kayıtlı “Tevetoğlu” soyadının kaldırılarak “Keser” soyadımı kullanılmasını ve nüfusa kayıt edilmesini talep ediyorum” dedi. (Hürriyet)