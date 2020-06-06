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  4. Tevfik Göksu'dan İBB'ye koronavirüs afişi suçlaması

Tevfik Göksu'dan İBB'ye koronavirüs afişi suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 13:59 | Son Güncelleme

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, ilçede astıkları koronavirüs tedbirleriyle ilgili afişlerin İBB ekipleri tarafından söküldüğünü iddia etti. Göksu "Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de halka hizmet eden belediyeleri engelliyor" dedi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu attığı tweet ile, İBB’yi, astıkları afişleri sökmekle eleştirdi. Koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak asılan afişlerin bazı bölgelerden sökülmesiyle ilgili olarak Göksu, "Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de İstanbul’a hizmet eden belediyeleri engellemeye başladı. Önceki gün Beyoğlu Belediyemizin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, bu sefer de belediyemizin Covid-19 ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü" dedi. İBB yetkilileri ise "İBB alanlarındaki izinsiz reklam afişleri indirilmiştir" bilgisi verildi.

(DHA)

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