Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nun ‘sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür’ paylaşımına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Bu kadarına da PES doğrusu!" notunu düşerek başlayan Göksu, Cumhur ittifakının fedakâr sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan kararını veto ederek meclise iade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu paylaşımını sağlık çalışanları ile İstanbulluların takdirine bıraktığını vutguladı.

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun o paylaşımı:





