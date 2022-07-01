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Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nun ‘sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür’ paylaşımına tepki

01.07.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eden ve kullanım süresi dolunca da teşekkür paylaşımında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nun ‘sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür’ paylaşımına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Bu kadarına da PES doğrusu!" notunu düşerek başlayan Göksu, Cumhur ittifakının fedakâr sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan kararını veto ederek meclise iade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu paylaşımını sağlık çalışanları ile İstanbulluların takdirine bıraktığını vutguladı.

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun o paylaşımı:

göksu

göksu

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tevfik göksel
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