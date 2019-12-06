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Tevfik Göksu'nun açıklamaları olay olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 15:16 | Son Güncelleme

Katıldığı canlı yayına geç kalınca 'Trafik 6 ayda bu hale geldi' diyen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu, "Herhalde espri yapmak istedi. Ama çimde biraz fazla yürüdü. Çıplak ayakla becerememiş espriyi. Neyse. Halk anlamıştır ne demek istediğini." ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu'nun açıklamaları olay olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

FOX TV'de, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına yaklaşık 7 dakika geç kalan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, trafik sorununa işaret etmişti. İstanbul'un trafik sorununun 6 aydır sürdüğünü belirten Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle bu sorunun ortaya çıktığını söylemişti.

'TRAFİK 6 AYDA BU HALE GELDİ'

İsmail Küçükkaya'nın "Belediyeyi 25 yıldır siz yönetiyorsunuz" vurgusuna yanıt veren Tevfik Göksu, "6 aydır biz yönetmiyoruz. Trafik 6 ayda bu hale geldi" demişti.

İMAMAOĞLU'NDAN GÖKSU'YA YANIT

Göksu'nun açıklamaları sosyal medyada olay olurken, İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt da gecikmedi.

Yapımına Kasım 2016’da başlanan ve 23 Haziran seçimleri sonrası finans sorunu nedeniyle yavaşlayan Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattını inceleyen İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ESPRİ YAPMAK İSTEDİ, AMA ÇİMDE BİRAZ FAZLA YÜRÜDÜ HERHALDE'

İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İstanbul trafiğiyle ilgili açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine “Herhalde espri yapmak istedi. Ama çimde biraz fazla yürüdü herhalde. Çıplak ayakla becerememiş espriyi. Neyse. Halk anlamıştır ne demek istediğini. Benim ona cevap vermeme gerek yok" dedi.

VEYSEL EROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

İmamoğlu, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili olarak “Eski İSKİ Genel Müdürü, bakan. Kendilerine tavsiyem, elinde bir imkan ya da fırsat varsa hiçbir emir beklemeksizin bizimle diyalog kurabilir. Biz de kendisini ararız. Bu tür acil ve önemli kamu konuları emir beklemez" diye konuştu.


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Ekrem İmamoğlu Tevfik Göksü İBB istanbul trafik

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