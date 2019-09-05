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Tevfik Kış son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:49 | Son Güncelleme

Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

85 yaşında hayatını kaybeden Kış için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Kış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık, bazı spor federasyonu başkanları ve güreş camiasından çok sayıda isim katıldı.

Kış'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra cenaze aracıyla Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Kış'ın cenazesi, buradaki Türkiye Güreş Vakfı Anıt Mezarı'na defnedildi.

Türk güreşinin önemli isimlerinden Tevfik Kış, 1960 Roma Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı. 1962 ve 1963 yıllarında dünya şampiyonluğuna ulaşan Kış, 1966'da Avrupa şampiyonu oldu.

1968 yılında aktif güreş hayatını noktalayan Kış, milli takımda antrenörlük, Türkiye Güreş Federasyonunda yöneticilik yaptı.

Tevfik Kış, kurucu üyesi olduğu Türk Güreş Vakfında genel başkan yardımcılığı görevini sürdürmekteydi. Tevfik Kış, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze güreş Mehmet Muharrem Kasapoğlu Tevfik Kış

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