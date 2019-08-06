Texas ve Ohio'daki Saldırıların Ardından Polis İpuçlarının Peşinde

Amerika’da yetkililer iki büyük kentte meydana gelen ve toplam 31 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıların ardından masum insanların üzerine ateş açan iki genç katilin gerekçelerinin ne olduğuna dair ipuçlarını araştırıyor. Texas eyaletinin El Paso kentinde market zinciri Wallmart’ta meydana gelen saldırının ardından ölü sayısı Pazartesi günü hastanede tedavi gören iki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 22’ye çıktı. Polis, saldırının nedenlerini anlamak için, internet üzerinden saldırganın yayınladığı düşünülen ırkçı içerikli bir yazıyı inceliyor. Ohio eyaletinin Dayton kentindeyse polis, kız kardeşinin de aralarında bulunduğu kalabalığa ateş açan saldırganın geçmişini araştırıyor. Aralarında 2 bin 92 kilometre bulunan iki ayrı kentte art arda meydana gelen saldırılar Washington’da kısa sürede siyasi tartışmaların odağına oturdu. Başkan Donald Trump saldırılardan zihinsel hastalıkları ve video oyunlarını sorumlu tutarken, silah satışının kısıtlanması konusuna girmemeyi tercih etti.

Amerika tarihinde on yıllardır süre gelen silahlı şiddet sorunu saldırıların ardından bir kez daha basında tartışıldı. Daha önceki benzer saldırılarda olduğu gibi saldırının ardından hayatını kaybedenlerin hikayelerine ve kahramanlık öykülerine yer verildi, katilin sorunlu ideolojisinin saldırıya neden olmuş olabileceğiyle ilgili yazılar basında yer aldı. Washington’da da siyaset sahnesi bundan çok farklı değildi. Başkan Trump, saldırıların ardından yaptığı açıklamada “Amerika’da nefretin yeri yok” dedi. Trump konuşmasında ırkçılığı kınadı, akıl hastalıklarının ele alınma biçimi ve şiddetin medyada yer alma biçimine değindi. Polis Texas’taki saldırıyı hayata geçiren 21 yaşındaki Patrick Crusius’un göçmen karşıtı bir yazı kaleme aldığı görüşünde. Saldırganın söyleminde Başkan Trump’ın göçmenlerle ilgili bazı görüşlerini de yansıttığı belirtiliyor. Başkan Trump ise saldırıdan medyanın öfkeye ve intikam duygusuna neden olan söylemini sorumlu tuttuğu bir Twitter mesajı attı. Trump, silah satın alanlara yönelik güvenlik soruşturmasının daha sıkılaştırılmasına yönelik bir yasa tasarısı ve göçmenlik sisteminin sıkılaştırılması çabalarını arttırma sözü verdi. Ancak araştırmalar göçmenlerin suç işleme düzeyinin ABD doğumlulara oranla daha düşük olduğunu gösteriyor. Hem Texas hem de Ohio’da yaşanan saldırılarda saldırganlar ABD vatandaşıydı. Federal yetkililer Texas’taki saldırıda göçmenlik karşıtlığının bir gerekçe olup olmadığının üzerinde duruyor.

Amerika’nın Meksika sınırında yer alan Texaas eyaletinin El Paso kenti yasa dışı göçün büyük sorun teşkil ettiği yerlerden. El Paso, yasa dışı göçmenlerin gözaltında tutulduğu birçok gözaltı merkezine de ev sahipliği yapıyor. Pazar günü Meksika Dışişleri Bakanı Amarcelo Ebrard da saldırıyı ABD'deki Meksikalılar'a karşı yapılmış bir terör saldırısı olarak değerlendirmişti. Ebrard, Meksika hükümetinin silahlı saldrıganın Meksika'ya teslim edilmesi ve burada yargılanması için yeterli delil olup olmadığına bakacağını da söyledi. 2012’de yaşanan Sandy Hook İlkokulu saldırısından bu yana silah reformunun ateşli savunucularından olan Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy, güvenlik taramasını göçmenlik reformuna bağlamanın ‘hiçbir önlem almamanın açık şekli’ olduğunu söyledi. Silah kontrolu tartışmaları Kongre’deki her iki partinin de başkanlık seçimi öçncesi siyasi kampanyalarına hareket kazandırsa da bunun gerçek sonuçlarıyla yüz yüze olanlar her iki eyalette de ağır yaralanan kurbanlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları oldu.