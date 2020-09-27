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Texas’ta Beyin Yiyen Mikrop

27.09.2020 22:44 | Son Güncelleme

Amerika’da Texas eyaletinin Lake Jackson bölgesinde yaşayanlara musluk suyu kullanımı konusunda uyarı geldi

Texas’ta Beyin Yiyen Mikrop

Amerika’da Texas eyaletinin Lake Jackson bölgesinde yaşayanlara musluk suyu kullanımı konusunda uyarı geldi.

Uyarı kentin su kaynaklarında beyin yiyen bir mikrobun bulunmasının ardından geldi.

Söz konusu mikrop beyinde enfeksiyona neden olabiliyor ve genelde ölümcül oluyor.

Amerika’da bu konuda enfeksiyon vakaları çok fazla değil. 2009’la 2018 arasında 34 vaka tespit edilmiş durumda.

Yetkililer su kaynağını dezenfekte etmekte olduklarını ancak bunun ne kadar süreceğini bilmediklerini kaydediyor.

Texas’ta 8 bölgeye musluk suyunu kullanmamaları uyarısı gelmişti. Uyarı Cumartesi günü Lake Jackson haricinde kaldırıldı.

Kentte 270 bin kişi yaşıyor. Yetkililer kaynatıldıktan sonra suyun kullanılabileceğini belirtti.

Yetkililer ayrıca yaşlıların, çocukların ve bağışıklık sistemi güçlü olmayanların mikroptan özellikle zarar görebileceğini açıkladı.

Yetkililer su sistemini incelediklerini ve yapacakları testlerin ardından suyun kullanılmasının güvenli olup olmadığını açıklayacaklarını söyledi.

Kentin su kaynağıyla ilgili soruşturma 6 yaşında bir çocuğun mikropla temas ettikten sonra yaşamını yitirmesinin ardından başlatılmıştı.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC, enfeksiyonun genelde insanların sıcak tatlı sularda yüzmesi ya da dalması sırasında gerçekleştiğini belirtiyor.

CDC’ye göre insandan insana bulaşan bir durum söz konusu değil.

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